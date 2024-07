TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Durchwachsene Konjunkturdaten aus China sowie die anhaltende Unsicherheit über die weitere US-Geldpolitik setzten der Kaufbereitschaft aber Grenzen. In Hongkong fand wegen eines Feiertags kein Handel statt. Die New Yorker Börsen hatten am Freitag nach erneuten Rekorden mit Verlusten geschlossen.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zu Wochenbeginn um 0,4 Prozent auf 3476,71 Punkte. Laut dem Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmediums "Caixin" ist die Stimmung in Chinas verarbeitendem Gewerbe so gut wie seit drei Jahren nicht mehr. Dagegen belegte der Einkaufsmanagerindex des chinesischen Statistikamtes - ein wichtiger Frühindikator etwa für Analysten - den zweiten Monat in Folge eine Stimmungsverschlechterung.