Trotz der in der ersten Jahreshälfte beachtlichen Aktienmarktrallye – um knapp 15 Prozent hat sich der US-Leitindex S&P 500 steigern können – hat die Aktie von Vermögensverwalter BlackRock , dem nach verwalteten Vermögen größten der Welt, nicht profitiert. Die fiel mit einem Minus von 3 Prozent weit hinter die Gesamtmarktentwicklung zurück.

Für die zweite Hälfte des Jahres hat man sich daher etwas vorgenommen. BlackRock will den britischen Datendienstleister Preqin kaufen und hierfür 3,2 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen. Preqin ist 2003 gegründet worden und befindet sich in Privatbesitz.

Das Unternehmen hat sich auf Finanzdatenanalyse und hier insbesondere auf alternative Investment- und Anlageklassen spezialisiert. Vor drei Jahren hatte sich Preqin selbst noch mit einem Zukauf verstärkt und hierzu Colemore, einen Experten für Privatmarktanlagen, akquiriert.

Datenanalyseplattform Aladdin soll noch schlauer werden

BlackRock begründet den Kauf von Preqin damit, dass die Expertise und die Technologien der Briten komplementär zu den Daten- und Investmenttechnologien von BlackRock seien. Die sollen in Aladdin, das mächtige Datenanalysesystem von BlackRock, eingebunden werden.

Ziel ist es, "einen unübertroffenen Datenanbieter und Spezialisten für Privatmarktanlagetechnologien zu schaffen", so der Vermögensverwalter in seiner Pressemitteilung.

BlackRock zahlt viel, aber nicht zu viel

Hierfür ist BlackRock bereit, einen hohen Preis zu bezahlen: Das Kaufangebot in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar entspricht dem 13-fachen des letzten Jahresumsatzes von Preqin. Offenbar zeichnen sich dessen Erlöse aber durch eine hohe Qualität aus.

Das Wachstum lag in den vergangenen Jahren bei jeweils über 20 Prozent. Ein großer Teil der Erlöse stammt offenbar auch aus wiederkehrenden Abonnements mit hoher "Stickyness". Wer also einmal Kunde von Preqin geworden ist, scheint es mit hoher Zuverlässigkeit auch zu bleiben.

Zweite große Übernahme in diesem Jahr

Anhaltspunkte darüber, wie Anleger den Deal bewerten, finden sich bislang nur wenige. Am frühen Montagvormittag handelt BlackRock an europäischen Handelsplätzen mit leichten Zugewinnen.

Mit Blick in die Bilanz des Vermögensverwalters kann sich das Unternehmen die Übernahme jedenfalls mühelos leisten. Aktuell hortet BlackRock liquide Reserven in Höhe von 9,6 Milliarden US-Dollar. Netto beträgt die Gesamtverschuldung rund 2 Milliarden US-Dollar.

Die allerdings dürfte demnächst zulegen, denn Preqin ist in diesem Jahr bereits der zweite größere Zukauf des Unternehmens. Im Januar hatte BlackRock angekündigt, für 12,5 Milliarden US-Dollar Global Infrastructure Partners zu übernehmen.

Fazit: Sinnvoller Deal, Aktie langfristig ein Kauf

BlackRock ist in den vergangenen Jahren insbesondere bei Anlegern beliebt gewesen, die Dividendenwachstumswerte bevorzugen. Einerseits wuchs die Ausschüttung des Unternehmens in den letzten 10 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,8 Prozent schnell, andererseits legte die Aktie im Tempo des Gesamtmarktes zu und bot so auch Kurswachstum.

Seit 2021 ist der Kursmotor aber ins Stottern geraten und das Papier hinter die Aktienmarktentwicklung zurückgefallen. Hierauf reagiert das Unternehmen verstärkt mit Übernahmen, die es sich aufgrund der kerngesunden Bilanz mühelos leisten kann.

Aktuell ist die Aktie mit Blick auf ihre Bewertungsvielfache und deren historischen Durchschnitte fair bewertet. Langfristig orientierte Anleger schlagen bei Korrekturen zu: Die ohnehin schon mächtige Datenplattform des Unternehmens dürfte durch den Kauf von Preqin noch mächtiger werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

