FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Montagvormittag 1,0770 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als in der Nacht zuvor. Es ist der höchste Stand seit Mitte Juni. Händler erklärten die Euro-Gewinne damit, dass der Vorsprung der Rechtsnationalen nicht so groß ausgefallen sei wie erwartet. Der Euro war vergangene Woche wegen der hohen Unsicherheit vor der Wahl deutlich unter 1,07 Dollar gefallen.

In Frankreich kämpfen Rechtsnationale und bürgerliche Parteien nach der ersten Runde der Parlamentswahl um die Macht im Land. Marine Le Pens Rassemblement National (RN) hofft nach ihrem erwartungsgemäßen Erstrundensieg, die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu holen und so an die Regierung zu kommen. Ihr Vorsprung ist aber weiger deutlich ausgefallen als befürchtet.