Langenfeld (ots) - Eine individuell aufeinander abgestimmte

Schnittstellenanbindung zwischen PropertyExpert und der Hahn Gruppe sorgt dafür,

dass sämtliche Handwerkerangebote automatisiert die KI-gestützte Expertenprüfung

durch PropertyExpert durchlaufen und das neue Standardverfahren zur

Qualitätssicherung bei der Hahn Gruppe darstellen. Der zeitaufwendige Abgleich

von Angeboten gehört damit der Vergangenheit an und sorgt für noch schnellere

Prozesse, was mit einer Entlastung der Fachkräfte sowie Kosteneinsparungen

einhergeht.



Das Langenfelder Tech-Unternehmen PropertyExpert und die im Asset und Investment

Management tätige Hahn Gruppe arbeiten bereits seit 2021 erfolgreich in der

KI-gestützten Angebotsprüfung für Handwerkerleistungen rund um die verwalteten

Immobilien zusammen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 7 Mrd. Euro wird

bei der Hahn Gruppe im Property Management ein großes Volumen an

Handwerksdienstleistungen beauftragt. In den ersten Jahren wurde bereits ein

Nettovolumen von rund 20 Mio. Euro durch PropertyExpert geprüft. Aufgrund der

guten Erfahrungen wurde die Prüfung durch PropertyExpert nun zum neuen fixen

Qualitätsmerkmal im Property-Management-Prozess der Hahn Gruppe etabliert.







dar, der in der Branche so bisher einzigartig ist und eine standardisierte

direkte Übermittlung sämtlicher Handwerksangebote vorsieht. Die Leistung von

PropertyExpert besteht darin, die Angebote und alle dazugehörigen Dokumente

teilautomatisiert unter Einbindung von Künstlicher Intelligenz und mehr als 50

festangestellten Handwerksexperten aus über einem Dutzend Gewerken zu prüfen. Im

Falle von Auffälligkeiten übernimmt PropertyExpert die gesamte Abstimmung mit

dem Angebotsersteller und sorgt somit dafür, dass nur marktübliche und

transparente Angebote freigegeben werden. Die Prüfergebnisse werden abschließend

in Form von qualifizierten Prüfberichten über die technische Schnittstelle der

Hahn Gruppe innerhalb weniger Tage zur Verfügung gestellt.



Die Prüfung durch PropertyExpert, die seit geraumer Zeit Marktführer in diesem

Bereich sind, stellt sicher, dass die Ausgaben für die Instandhaltung und

Modernisierung der Immobilien marktüblich und gerechtfertigt sind. Aufgrund des

Pools aus Millionen von Vergleichsdaten wird somit nicht nur mit drei

Wettbewerbern verglichen, wie es der übliche Branchenstandard der Einholung von

Vergleichsangeboten vorsieht, sondern mit einer Vielzahl weiterer Seite 2 ► Seite 1 von 2



