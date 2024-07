Die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) setzte im Januar 2024 bei 165 Euro zu einem kräftigen Höhenflug an, der am 3.6.24 bei 236,30 Euro auf seinem vorläufigen Jahreshoch gipfelte. Danach trat die Aktie in eine Seitwärtsbewegung im Bereich von 220 Euro ein. Auch der durch die Gewinnwarnung verursachte 19-prozentige Kurseinbruch des US-Mitbewerbers Nike wirkte sich kaum negativ auf die Adidas-Aktie aus. Am 28.6.24 beschloss die Aktie mit einem geringfügigen Tagesplus bei 223 Euro de Handelswoche und startete etwas schwächer bei 221,20 Euro in das zweite Halbjahr.

Da die Probleme von Nike unternehmensspezifisch und nicht auf die gesamte Branche umzulegen seien, bekräftigten Experten in der Erwartung guter Quartalszahlen und verbesserter Nachfrage mit Kurszielen von bis zu 264 (UBS) Euro ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Adidas-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Jahreshoch bei 236 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.