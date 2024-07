Hallbergmoos, Allemagne (ots) - Les actionnaires du consortium EUROJET ont nommé

Ralf Breiling (60 ans) au poste de directeur général d'EUROJET Turbo GmbH

(EUROJET) à compter du 1er juillet 2024. Il succède à Gerhard Bähr, parti à la

retraite, qui dirigeait le consortium depuis juillet 2020.



Ralf Breiling, titulaire d'un diplôme d'ingénieur aéronautique de l'Université

technique de Munich, apporte une riche expérience et un leadership éprouvé dans

l'industrie aérospatiale depuis plus de trois décennies. Il a occupé plusieurs

postes de direction chez BMW-Rolls Royce GmbH, MTU Aero Engines GmbH, MTU

Maintenance Hannover GmbH et MTU Turbomeca Rolls-Royce ITP GmbH (MTRI), où il a

joué un rôle déterminant dans la promotion de l'innovation, l'amélioration de

l'efficacité opérationnelle et la réalisation d'une croissance substantielle de

l'activité. Son expérience couvre divers programmes de moteurs tels que le

BR715, l'EJ200, le TP400 et le MTR390. De 2018 jusqu'à son entrée en fonction en

tant que PDG d'EUROJET, il a dirigé MTRI en tant que directeur général.





M. Breiling s'est montré enthousiaste quant aux opportunités qui s'offrent àlui:"Je suis honoré d'avoir été choisi pour diriger EUROJET Turbo GmbH versl'avenir. La société a une histoire riche et une équipe talentueuse, et je suisimpatient de construire sur cette base solide. Notre industrie évolue rapidementet je me concentrerai sur les trois principes fondamentaux que sontl'innovation, la satisfaction du client et l'excellence opérationnelle afin depoursuivre le succès et de créer de la valeur à long terme pour nosactionnaires."A propos d'EUROJET:Le consortium EUROJET est responsable de la gestion du programme du moteurEJ200. Les actionnaires d'EUROJET sont Rolls-Royce (Royaume-Uni), MTU AeroEngines (Allemagne), ITP Aero (Espagne) et Avio Aero (Italie). Le moteurreprésente une technologie remarquable et innovante et démontre continuellementses performances exceptionnelles sur l'Eurofighter Typhoon. Grâce à sesperformances sans précédent, combinées à une capacité multirôle et à unedisponibilité maximale à des coûts de cycle de vie compétitifs, le moteur EJ200est parfaitement adapté pour répondre aux exigences des forces aériennes, tantaujourd'hui que demain.Depuis la livraison du premier moteur de série en 2003, plus d'un millier demoteurs de série EJ200 ont été livrés aux flottes des forces aériennes de neufpays, et le moteur EJ200 a accumulé plus de 1,5 million d'heures de vol.Des images haute résolution de l'EJ200 peuvent être téléchargées à l'adressesuivante : http://www.eurojet.de/mediaContact:Rose Artuso, PR and CommunicationsEUROJET Turbo GmbH | Lilienthalstr. 2b | 85399 Hallbergmoos | GermanyTel: +49 811 55 05 161 | E-Mail: mailto:r.artuso@eurojet.de |http://www.eurojet.deContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/58504/5812897OTS: EUROJET Turbo GmbH