WIESBADEN (ots) -



- Kirschenernte regional stark von Spätfrösten und lokalen Unwetterereignissen

beeinflusst

- Sauerkirschen mit 7 300 Tonnen auf dem niedrigsten Wert der letzten zehn

Jahre, auch bedingt durch rückläufige Anbauflächen



Die deutschen Obstbaubetriebe erwarten in diesem Sommer eine geringere

Kirschenernte als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach einer ersten Ernteschätzung zum Stichtag 10. Juni 2024

mitteilt, gehen die Betriebe für das Jahr 2024 von einer Gesamterntemenge für

Süß- und Sauerkirschen von 41 100 Tonnen aus. Damit wird die Kirschenernte

voraussichtlich etwas besser ausfallen als im unterdurchschnittlichen Vorjahr

mit 40 200 Tonnen (+2,3 %), aber 13,2 % schlechter als im Durchschnitt der Jahre

2014 bis 2023 (47 300 Tonnen).





Erwartete Süßkirschenernte regional sehr unterschiedlichDie bundesweite Süßkirschenernte wird 2024 mit 33 800 Tonnen in etwa auf demDurchschnittswert der vergangenen zehn Jahre liegen (-0,9 %). Verglichen mit demweniger guten Erntejahr 2023 wird eine um 4,4 % höhere Süßkirschenernteerwartet. Die diesjährigen Ernteschätzungen weisen jedoch regional erheblicheUnterschiede auf. In nahezu allen Bundesländern liegen die Erwartungen deutlichunter dem Niveau der letzten Jahre. Durch Spätfröste während der Blütezeit unddas regenreiche Frühjahr kam es teilweise zu erheblichen Schäden in denObstanlagen bis hin zu Totalausfällen. In Baden-Württemberg, dem bedeutendstenBundesland für den Süßkirschenanbau, sind die Ernteerwartungen hingegen positiv.Nach ersten Schätzungen werden dieses Jahr in Baden-Württemberg auf einerAnbaufläche von 2 600 Hektar insgesamt 21 400 Tonnen Süßkirschen (+55,7 % zumVorjahr) geerntet. Die Obstbaubetriebe in Niedersachsen erwarten von 500 HektarAnbaufläche mit 3 400 Tonnen eine um ein Drittel (-32,4 %) geringere Erntemengegegenüber dem Vorjahr. Dies ist die zweitgrößte Erntemenge der Bundesländer,Rheinland-Pfalz liegt mit 2 800 Tonnen (-0,5 %) und 700 Hektar Anbaufläche aufdem dritten Platz. Insgesamt werden in Deutschland auf 5 700 Hektar Süßkirschenangebaut.Sauerkirschenernte mit 7 300 Tonnen auf niedrigstem Niveau der letzten zehnJahreDie Sauerkirschenernte 2024 erreicht nach ersten Schätzungen mit 7 300 Tonnenden niedrigsten Wert der letzten zehn Jahre, wobei auch stark rückläufigeAnbauflächen eine bedeutende Rolle spielen. Verglichen mit dem Durchschnitt dervergangenen zehn Jahre (13 300 Tonnen) wird die diesjährige Sauerkirschenerntevoraussichtlich um 44,8 % geringer ausfallen. Die zugehörige Anbaufläche von 1500 Hektar ist 29,3 % kleiner als noch im Jahr 2014 (2 200 Hektar). Zusätzlichwurde auch die Sauerkirschenernte 2024 durch ungünstige Witterungsbedingungen,Spätfrost und regional auftretende Wetterereignisse negativ beeinflusst. Daherliegt die diesjährige Ernteschätzung für Sauerkirschen weitere 6,2 % unter dembereits sehr geringen Wert von 2023 mit 7 800 Tonnen.Das Bundesland mit der größten Anbaufläche für Sauerkirschen ist Rheinland-Pfalz(460 Hektar), gefolgt von Sachsen (330 Hektar) und Baden-Württemberg (240Hektar). Bezogen auf die erwartete Erntemenge zeigen sich aufgrund von lokalenWetterereignissen sowie unterschiedlicher technischer Ausstattung derObstbaubetriebe (zum Beispiel durch Nutzung von Schutzabdeckungen) auch imSauerkirschenanbau erhebliche regionale Unterschiede.Für Baden-Württemberg wird eine Erntemenge in Höhe von 4 300 Tonnen (+391,5 %zum Vorjahr) erwartet, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 1 400 Tonnen (-32,7 %)und Sachsen mit 33 Tonnen (-98,1 %).Methodische Hinweise:Die Flächenangaben der aktuellen Kirschenernteschätzung im Marktobstbau basierengrundsätzlich auf der letzten Baumobstanbauerhebung im Jahr 2022 mitgeringfügigen Anpassungen.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse zum Baumobst sind in der Datenbank GENESIS-Online überdie Tabellen 41243 abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Baumobstanbau und -ernte,Telefon: +49 611 75 8506www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5812904OTS: Statistisches Bundesamt