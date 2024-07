STOCKHOLM, 1. Juli 2024 /PRNewswire/ -- IFPA (The International Federation of Psoriasis Associations) beendete ihre mit Spannung erwartete 7. IFPA-Konferenz über Psoriasis und Psoriasis-Arthritis, die vom 27. bis 29. Juni 2024 in Stockholm, Schweden, stattfand. Die 2006 ins Leben gerufene Konferenz hat sich zu einem Eckpfeiler für Mediziner und Gesundheitsexperten auf der ganzen Welt entwickelt, der die Zusammenarbeit fördert und die Spitzenforschung in der Dermatologie, Rheumatologie und verwandten Bereichen vorstellt.

Unter dem Motto „Uncovering the Broad Spectrum of Psoriatic Disease" (Das breite Spektrum der Psoriasis-Krankheit aufdecken) zielte die diesjährige Konferenz darauf ab, die internationale Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Advocacy-Initiativen und Sensibilisierung von medizinischen Fachkräften und Branchenvertretern zu fördern.

An der IFPA-Konferenz 2024 nahmen Delegierte aus über 76 Ländern teil, die ein breites Spektrum an klinischen Experten, Gesundheitsfachleuten und Patientenorganisationen vertraten. Die vom European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) akkreditierte Konferenz umfasste über 190 Abstracts zu zentralen Themen wie Biomarker, Bildgebung und Komorbiditäten.

Ein Höhepunkt der Konferenz war die Verleihung des Posterpreises an herausragende E-Poster. Auf der Veranstaltung wurden über 50 hochkarätige Vorträge gehalten, in denen die neuesten Forschungsergebnisse und Fortschritte auf dem Gebiet der Psoriasis-Erkrankungen vorgestellt wurden.

Professor April Armstrong, die Vorsitzende der Konferenz, äußerte sich zu den Auswirkungen der Konferenz: "Wir haben Wissen ausgetauscht, bedeutungsvolle Gespräche geführt und wichtige Errungenschaften auf dem Gebiet der Prävention, Diagnose und Behandlung der Psoriasis-Erkrankung hervorgehoben. Die IFPA-Konferenz dient als Plattform, um sich auf die künftige Forschung zu konzentrieren und die Versorgung aller Menschen, die mit Psoriasis leben, zu verbessern".

Ingvar Ágúst Ingvarsson, amtierender Präsident der IFPA, hob das Thema der Konferenz hervor: „Uncovering the Broad Spectrum of Psoriatic Disease'(Das breite Spektrum der Psoriasis-Krankheit aufdecken) betonte die patientenorientierte Forschung und ermutigte zur Zusammenarbeit bei künftigen Initiativen zur Interessenvertretung. Wir heißen Sie alle herzlich zur nächsten IFPA-Weltkonferenz im Jahr 2027 willkommen."

Barbra Bohannan, Sekretärin der Konferenz, blickte auf den Erfolg der Konferenz zurück: „Die IFPA-Konferenz 2024 hat unsere Fortschritte bei der Behandlung des ganzen Menschen aufgezeigt, die Komplexität der Psoriasis-Erkrankung hervorgehoben und Hoffnung auf eine bessere Lebensqualität gemacht."

Frida Dunger, Exekutivdirektorin der IFPA, brachte ihre Dankbarkeit zum Ausdruck: „In den vergangenen drei Tagen haben wir die Psoriasis-Gemeinschaft vereint und wirklich das gesamte Spektrum dieser Krankheit abgedeckt. Wir überbrücken die Kluft zwischen Disziplinen, Fachgruppen und der Patientengemeinschaft, indem wir vom Wissen zum Handeln übergehen. Vielen Dank an alle, die zum Erfolg der 7. IFPA-Konferenz beigetragen haben".

Die IFPA wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, das medizinische Wissen zu erweitern und die Patientenversorgung durch Konferenzen und Initiativen zu verbessern.

Wenn Sie es nicht zur Konferenz geschafft haben, können Sie sich unter https://conference.ifpa-pso.com/register anmelden, um Zugang zum virtuellen Programm zu erhalten.

Weitere Informationen über die Konferenz finden Sie unter ifpaconference.com.

