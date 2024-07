Seite 2 ► Seite 1 von 6

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) - Globales Beratungsunternehmen J.S. Held, dasstolz auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann, gibt die Anerkennungzahlreicher Experten und unternehmensweiter Expertise in den jährlichenLeitfäden von Chambers and Partners bekannt: Unternehmen für Krisen- undRisikomanagement und Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten.Das J.S. Held-Team für globale Ermittlungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4200929-1&h=789834060&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4200929-1%26h%3D3082931228%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fareas-of-expertise%252Frisk-advisory%252Finvestigations-compliance-consulting%26a%3DGlobal%2BInvestigations&a=globale+Ermittlungen) wird erneut für seine Expertisein den Bereichen politische Risiken, investigative Due Diligence sowieVermögensermittlung und -rückführung ausgezeichnet. Neu in 2024 ist das Team fürglobale Ermittlungen, das zusammen mit dem Team für Umweltgesundheit undSicherheit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4200929-1&h=2824197574&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4200929-1%26h%3D3787877766%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fareas-of-expertise%252Ftechnical-scientific%252Fenvironmental-health-safety%26a%3DEnvironmental%2BHealth%2B%2526%2BSafety&a=Umweltgesundheit+und+Sicherheit) zu den führenden globalen Experten fürUmwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken zählt. Darüber hinaus sind dieExperten des Bereichs globale Ermittlungen im Vereinigten Königreich und imasiatisch-pazifischen Raum im Bereich Business Intelligence und Ermittlungenanerkannt.J.S. Held ist stolz auf die Anerkennung der Expertise des Teams und dereinzelnen Experten, die von Chambers and Partners in den folgenden Bereichenausgezeichnet wurden:Rückverfolgung und Beitreibung von Vermögenswerten - Global | Band 1Peter Pender-Cudlip (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4200929-1&h=1106692342&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4200929-1%26h%3D4230692740%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3915398-1%2526h%253D647260595%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.jsheld.com%25252Fabout-us%25252Fdirectory%25252Fpeter-pender-cudlip%2526a%253DPeter%252BPender-Cudlip%26a%3DPeter%2BPender-Cudlip&a=Peter+Pender-Cudlip) , Experte für globale Ermittlungen und Nachrichtendienste und Seniorgeschäftsführender Direktor bei J.S. Hielt Abteilung globale Ermittlungen. Peter