Sowohl der Dax als auch der Euro steigen nach der Runde der Wahl in Frankeich: Offenkundig haben die Märkte die Hoffnung, dass es dann im 2.Wahlgang nicht für eine absolute Mehrheit für die Partei von Le Pen reichen wird, nachdem Macron und die linke Volksfront beim nächsten Wahlgang taktisch gegen Le Pens Partei zusammen arbeiten wollen. Was Dax und Euro aber bislang übersehen: wenn dieses taktische Wahlverhalten erfolgreich sein sollte, dann wird Macron einen Vertreter der Linken zum Ministerpräsidenten machen müssen. Da die Märkte aber vor allem die Schulden-Situation in Frankreich fürchten, ist das keine gute Nachricht, denn die Linken wollen deutlich mehr Schulden machen. Der zweite Grund, warum der Jubel der Märkte nicht lange anhalten sollte: wie am Freitag zu beobachten war, bereitet sich die Wall Street auf Trump als nächsten US-Präsidenten mit steigenden Renditen vor - und weil das hochinflationäre Folgen haben wird, dürften die Renditen noch weiter steigen. Geld wird also wieder teurer, was den Märkten Liquidität entzieht..

Hinweise aus Video:

1. Dax, Euro, Anleihen jubeln trotz Le Pen-Sieg – der Grund

2. Der Gas-Poker zwischen Russland und China

3. S&P 500: Nvidia-Korrektur, US-Wahlkampf, Konjunkturzweifel

Das Video "Frankreich-Wahl: Dax, Euro - 2 Gründe, warum Jubel nicht nachhaltig!" sehen Sie hier..