MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der ADAC expandiert mit seinem Versicherungsgeschäft weiter über das Auto hinaus: In einem eigens gegründeten Gemeinschaftsunternehmen mit der Allianz vertreibt der ADAC nun eine Hausratversicherung sowie einen an der Pannenhilfe für Autofahrer orientierten Schutzbrief. Beide Angebote richten sich auch an Nichtmitglieder. Das teilte zum Geschäftsstart die ADAC SE mit, der kommerzielle Zweig des Autoclubs.

Dem Geschäftsmodell zugrunde liegt jedoch primär die Annahme, dass die ADAC-Mitgliedschaft auch für Angebote jenseits des Autofahrens zu gewinnen sein könnte: "In einem Großteil der 41 Millionen Haushalte in Deutschland leben ADAC Mitglieder, die unsere Dienstleistungen bereits aus der Mobilität zu schätzen wissen", sagte laut Mitteilung Sascha Herwig, der Vorstandschef der neu gegründeten ADAC Zuhause Versicherung AG. Analog zur Auto-Pannenhilfe soll das neue Unternehmen bei Notrufen der Schutzbrief-Kunden Handwerker und sonstige Helfer in deren Wohnungen schicken.