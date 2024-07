KfW IPEX-Bank finanziert Waste-to-Energy Projekt in Abu Dhabi Frankfurt am Main (ots) -



- KfW IPEX-Bank steuert Finanzierung für die erste Waste-to-Energy Anlage in Abu Dhabi bei

- Die Anlage hat eine Abfallverarbeitungskapazität von 900.000 Tonnen pro Jahr

Die KfW IPEX-Bank stellt eine Projektfinanzierung für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb einer Waste-to-Energy (WtE)-Anlage in Abu Dhabi bereit. Darlehensnehmer ist die Albihouth Waste To Energy Project Company L.L.C., die von der Tadweer Group PJSC, der Marubeni Corporation, der Hitachi Zosen Inova AG (HZI) und der Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN) gegründet wurde.