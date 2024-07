Wer nach dem kräftigen Kursanstieg der Indizes von einer Verlangsamung der Aufwärtsbewegung oder sogar von einer deutlichen Korrektur ausgeht und dennoch hohe Renditen erzielen möchte, könnte eine Investition in Strukturierte Anlageprodukte, wie das derzeit von der RBI angebotene Europa/Bonus&Sicherheit-Zertifikat 5 in Erwägung ziehen.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 konnten Anleger mit einer direkten Indexveranlagung via Index-Tracker oder ETF auf den europäische EuroStoxx50 (ISIN: EU0009658145) und den US-Index S&P500 (ISIN: US78378X1072) Kursgewinne von 10 und 15 Prozent erwirtschaften.

Mit diesem Zertifikat können Anleger in den nächsten vier Jahren sogar dann Gewinne erzielen, wenn der europäischen EuroStoxx50- und der S&P500-Index mehr als die Hälfte ihrer Werte verlieren.

4,85% Zinsen und 51% Sicherheitspuffer

Die am 9.Juli 2024 an den jeweiligen Heimatbörsen festgestellten Schlusskurse des EuroStoxx50-Index und des S&P500-Index werden als Startwerte für das RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikat 5 festgeschrieben. Bei 49 Prozent der Startwerte werden sich die Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der beiden Aktienindizes erhalten Anleger im Jahresabstand, erstmals am 24. Juli 2025, einen Zinskupon von 4,85 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Notieren beide Aktienindizes während der gesamten Beobachtungsperiode, die sich vom 24. Juli 2024 bis zum 19. Juli 2028 erstrecken wird, andauernd oberhalb der Barriere von 49 Prozent des Startwertes, dann wird das Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikat 5 am Laufzeitende mit 100 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet ein Index innerhalb der Beobachtungsperiode die Barriere, dann wird das Zertifikat gemäß der tatsächlichen prozentuellen Wertentwicklung des Index mit der schlechteren Wertentwicklung im Vergleich zum Startwert – maximal mit 100 Prozent - zurückbezahlt.

Das RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikat 5, (ISIN: AT0000A3DG27) fällig am 24. Juli 2028 kann noch bis zum 22. Juli 2024 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem neuen RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikat 5 können Anleger in den nächsten vier Jahren auch dann positive Renditen erwirtschaften, wenn die beiden Aktienindizes mehr als die Hälfte ihrer aktuellen Indexstände verlieren.