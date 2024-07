Deutsche Anleihen Kräftige Verluste nach Frankreich-Wahl Deutsche Bundesanleihen sind am Montag nach der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich deutlich unter Druck geraten. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,59 Prozent auf 130,74 Punkte. Die Rendite …