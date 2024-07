Paris/München (ots) - Capgemini (http://www.capgemini.com) gibt den Kauf von

Capgemini nimmt als strategischer Businesspartner für seine Kunden eineVorreiterrolle im Bereich Intelligent Industry ein - das neue Zeitalter derdigitalen Transformation, geprägt durch die zunehmende Konvergenz von physischenund virtuellen Welten bei Produkten, Software, Daten und Dienstleistungen. DasManagement von Applikationen über den Lebenszyklus hinweg ist dabei einzentrales Element für die Entwicklung und Wartung von Software-definiertenProdukten, die wiederum als Treiber der Entwicklung gelten.Henrik Ljungström, Managing Director von Capgemini in Deutschland: " Capgeminidesignt, entwickelt und liefert smarte sowie verbundene Produkte und Servicesfür die Welt von Morgen. Wir freuen uns auf das Team von Lösch und Partner alsTeil der Capgemini-Gruppe. Ihr Know-how wird die hoch nachgefragtenDienstleistungen für Software-definierte Produkte als Herzstück der IntelligentIndustry für Automobilhersteller wie auch die weitere Fertigungsbranche perfektergänzen.""Lösch und Partner ermöglicht es Fertigungsunternehmen, ihre künftigeWettbewerbsfähigkeit durch hochmoderne Produktentwicklungsprozesse zu bewahrenund so die Konvergenz von Software und Hardware zu ermöglichen. Das passthervorragend zum Ende-zu-Ende-Ansatz von Capgemini im Bereich der IntelligentIndustry. Durch die Kombination unserer Expertise und die weltweite Präsenz vonCapgemini, können wir unsre gemeinsamen Kunden noch besser unterstützen", sagtNick Dudok , CEO von Lösch und Partner.Über CapgeminiCapgemini ist ein globaler Business- und Technologie-Transformationspartner fürOrganisationen. Das Unternehmen unterstützt diese bei ihrer dualenTransformation für eine stärker digitale und nachhaltige Welt - stets aufgreifbare Fortschritte für die Gesellschaft bedacht. Capgemini ist eineverantwortungsbewusste, diverse Unternehmensgruppe mit einer über 55-jährigenGeschichte und 340.000 Mitarbeitenden in mehr als 50 Ländern. Kunden vertrauenauf Capgemini, um das Potenzial von Technologie für die ganze Breite ihrerGeschäftsanforderungen zu erschließen. Capgemini entwickelt mit seiner starkenStrategie, Design- und Engineering-Expertise umfassende Services undEnd-to-End-Lösungen. Dabei nutzt das Unternehmen seine führende Kompetenz in denBereichen KI, Cloud und Daten sowie profunde Branchenexpertise und seinPartner-Ökosystem. Die Gruppe erzielte 2023 einen Umsatz von 22,5 MilliardenEuro.Get the future you want | http://www.capgemini.comPressekontakt:Achim SchreiberTel.: +49 69 9515-1281E-Mail: mailto:achim.schreiber@capgemini.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16952/5812929OTS: Capgemini