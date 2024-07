NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienkurse der großen Ölkonzerne hinkten im bisherigen Jahresverlauf dem Preisanstieg der Ölsorte Brent trotz der guten Kapitaldisziplin weit hinterher, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Diese und die starke Barmittelschöpfung in Kombination mit guten Bilanzen beinhalteten für 2024 ein erhebliches Ausschüttungspotenzial für die Aktionäre. Der deutliche Bewertungsrückstand europäischer auf die US-Branchenvertreter bestehe fort, beginne aber zu schrumpfen. Shell könne die hochwertigsten Assets und Führungspositionen in den Bereichen Flüssiggas und Chemie vorweisen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 05:55 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 33,86EUR auf Tradegate (01. Juli 2024, 11:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m