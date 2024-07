Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 14. Ausgabe des immoweltPreiskompass für das 2. Quartal 2024:- Angebotspreise von Bestandswohnungen steigen deutschlandweit umdurchschnittlich 0,3 Prozent - Vorjahresniveau erreicht- In 9 der 15 Städte über 500.000 Einwohner zieht das Preisniveau fürEigentumswohnungen an- Millionenstädte: Hamburg (+2,1 Prozent), München (+1,8 Prozent) und Köln (+0,4Prozent) mit weiteren Anstiegen - Berlin verzeichnet erneut Minus (-0,2Prozent)- Leichte Rückgänge in Frankfurt (-0,6 Prozent) und Stuttgart (-0,8 Prozent) -stärkster Anstieg in Hannover (+3,1 Prozent)- Sinkende Preise im Ruhrgebiet - Dortmund mit größtem Rückgang (-3,7 Prozent)Der Immobilienmarkt befindet sich gut 2 Jahre nach Beginn der Krise auf dem Wegder Erholung. Im 2. Quartal 2024 sind die Angebotspreise von Bestandswohnungendeutschlandweit um durchschnittlich 0,3 Prozent gestiegen. Allerdings hat sichdie Preisdynamik im Vergleich zum Vorquartal abgeschwächt: Von Januar bis April2024 hatten die Kaufpreise von Wohnungen noch um 2,7 Prozent zugelegt. Dennochhaben die jüngsten Preissteigerungen dazu geführt, dass der aktuelleDurchschnittspreis in Deutschland inzwischen wieder leicht über demVorjahresniveau liegt. Aktuell kostet der Quadratmeter einer Wohnung aus den1990er-Jahren deutschlandweit im Mittel 3.111 Euro und somit 0,2 Prozent mehrals im Juli 2023. Das zeigt die 14. Ausgabe des immowelt Preiskompass für das 2.Quartal 2024. Darin wurde analysiert, wie sich die Angebotspreise vonBestandswohnungen und Häusern in Deutschland sowie den 15 größten deutschenStädten mit mehr als 500.000 Einwohnern verändert haben."Wir sehen, dass sich der Markt für Kaufimmobilien nach 2 Jahren Krisenmodusseit Anfang dieses Jahres merklich erholt", sagt immowelt Geschäftsführer PietDerriks. "Dass die Angebotspreise mittlerweile wieder das Vorjahresniveauerreicht haben, verdeutlicht die positive Entwicklung. Hauptgrund dafür ist,dass Finanzierungen leichter zu stemmen sind als im vergangenen Jahr. Hinzukommt, dass die Europäische Zentralbank positive Botschaften sendet, was weitereZinssenkungen angeht. Wir gehen davon aus, dass sich die Preise auch im weiterenJahresverlauf nach oben entwickeln - erst recht, wenn die Bauzinsen stärkerfallen sollten."Ähnlich wie im Deutschlandtrend zeigt sich auch beim Betrachten der Großstädtemit mehr als 500.000 Einwohnern weiterhin der Trend zu steigenden Preisen -wenngleich auch dort die Dynamik nachgelassen hat. Zwischen April und Juli