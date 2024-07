Berlin (ots) - Das Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine-Lübke-Stiftung

(KDA) stellt sich an der Spitze neu auf. Den Vorsitz des Aufsichtsrates wird ab

5. September 2024 Dr. Lale Akgün übernehmen, neue Vorständin wird ab 1.

September 2024 Dr. Alexia Zurkuhlen.



Nach der Hälfte seiner zweiten Amtszeit als Vorsitzender des KDA-Aufsichtsrats

tauscht Dr. Marcus Waselewski vereinbarungsgemäß sein Amt am 5. September mit

Dr. Lale Akgün, die zurzeit stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats ist.





Dr. Lale Akgün gehört dem Aufsichtsrat des KDA seit 2020 an. Die ehemaligeBundestagsabgeordnete der SPD, die sich vielfältig sozial- und kulturpolitischengagiert, wurde 2004 vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler zur Kuratorindes KDA ernannt.Dr. Lale Akgün : "Das Kuratorium Deutsche Altershilfe wird mit geballterFrauen-Power an der Spitze und mit der hohen Expertise in unseren Gremien undbei unseren Mitarbeitenden nicht lockerlassen, trotz aller Herausforderungen eingutes Leben im Alter zu gestalten. Innovation ist unsere Tradition. Wir werdenLösungen erarbeiten, projektieren und auch unbequem sein. Wir werden nichtnachlassen, das Altern als Chance für die gesamte Gesellschaft zu sehen und zugestalten. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mitFrau Dr. Zurkuhlen, die unsere Ziele mit ihrer Expertise und Kompetenzvoranbringen wird."Dr. Alexia Zurkuhlen wird ab 1. September 2024 als neue Vorständin das KDAleiten. KDA-Vorstand Helmut Kneppe, der seit 2016 die Geschicke des KDA lenktund 2012 ins Kuratorium berufen wurde, wird sein Amt noch bis Ende Dezember 2024ausüben und Frau Dr. Zurkuhlen zur Seite stehen. Helmut Kneppe wird dem KDA auchnach seinem Wechsel in den Ruhestand weiterhin als Kurator verbunden bleiben.Dr. Marcus Waselewski: "Ich danke Helmut Kneppe ausdrücklich für seinaußergewöhnliches Engagement. Er hat das KDA sicher durch die letzten Jahregelenkt."Dr. Alexia Zurkuhlen ist seit 2021 geschäftsführendes Vorstandsmitglied desVereins Gesundheitsregion KölnBonn, seit 2020 Geschäftsführerin der HRCB ProjektGmbH und Institutsleiterin des gewi-Instituts für Gesundheitswirtschaft. FrauDr. Zurkuhlen engagiert sich als stellvertretende Vorstandsvorsitzende imNetzwerk Deutsche Gesundheitsregionen e.V. für eine aktive Rolle der Regionen inder Gestaltung besserer medizinischer und pflegerischer Versorgungsstrukturenbzw. für einen gerechten Zugang hierzu. Ihr erstes Studium der Politik- undVerwaltungswissenschaften absolvierte Frau Zurkuhlen in Frankreich, am Institutd'Etudes Politiques Strasbourg, und in Irland, am Trinity College Dublin. InDeutschland fuhr sie mit dem M.A. Europäische Integration an der LeibnizUniversität Hannover fort und promovierte an der WWU Münster zur Rolle derZivilgesellschaft in der Entstehung des Politikfeldes "Global Health" aufEU-Ebene.Dr. Alexia Zurkuhlen: "Als deutsch-französische Staatsbürgerin habe ich bereitsfrüh die Vorteile des Voneinanderlernens erkannt und in all meinen beruflichenStationen sowohl praxisorientiert wie auch forschungsbezogen angewandt. So werdeich mich auch weiterhin den Themen einer modernen und innovativen Altershilfewidmen. Ich freue mich, in enger Zusammenarbeit mit Dr. Akgün und dem gesamtenAufsichtsrat, dem Kuratorium und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab dem 1.September 2024 zur nachhaltigen Aufstellung der Altershilfe beizutragen."Über das KDA (https://kda.de/)Die Mitarbeitenden im Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) arbeiten, forschenund projektieren für ein gutes Leben im Altern. Das KDA wurde als Stiftung vonWilhelmine Lübke gegründet. Es ist unabhängig und steht unter derSchirmherrschaft des Bundespräsidenten. Seit rund 60 Jahren setzt es mitInnovationen Impulse für mehr Teilhabe, Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheitals gesamtgesellschaftliche Aufgabe.#KuratoriumDeutscheAltershilfe #KDA #Aufsichtsrat #Vorstand #Wechsel #Stiftung#Frauenpower #Innovation #Forschung #gutesLeben #Alter #GesellschaftPressekontakt:Solveig GieseckePressesprecherinKuratorium Deutsche AltershilfeWilhelmine-Lübke-Stiftung e.V.Michaelkirchstr. 17-1810179 BerlinTel.: +49 30 / 2218298 - 58Mail: mailto:solveig.giesecke@kda.deInternet: https://kda.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155541/5812979OTS: Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine Lübke Stiftung