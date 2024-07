Diese Entwicklung spiegelt eine positive Stimmung wider, die insbesondere durch starke Performances in den Bank- und Energiesektoren getrieben wird. Der WIG20 -Index, der die 20 größten Unternehmen an der Warschauer Börse umfasst, legte am Montag zu und auch der marktbreite WIG -Index gewann weiter. Der WIG20 hatte am 20. Mai bei 2593,10 Punkten sein Allzeithoch markiert und notiert aktuell bei etwa 2570 Punkten. Der WIG, der am gleichen Tag bei 89.414 seinen Rekord erreicht hatte, kletterte im frühen Handel bis auf knapp 89.085 Zähler.

Angetrieben wird die Rallye nicht zuletzt durch die Banktitel PKO Bank und Alior Bank, was auf das wiedererstarkte Vertrauen in den Finanzsektor Polens hindeutet. Auch die Aktien von Energieunternehmen wie PGE und Enea verzeichnen seit Wochen klare Zuwächse, nachdem die Regierung im Mai angekündigt hatte, sie von unprofitablen Kohleaktivitäten zu befreien. Auch am Montag war der Branchenindex WIG-Energy Index mit 1,1 Prozent Plus stark.

Diese positiven Entwicklungen kommen zu einer Zeit, in der viele westeuropäische Märkte von politischer Unsicherheit und wirtschaftlichen Sorgen geplagt sind. Polen hingegen zeigt sich als robuster Markt mit einer beeindruckenden Widerstandsfähigkeit. Seit der Privatisierung der Warschauer Börse im Jahr 2010 hat der WIG-Index erhebliche Fortschritte gemacht und verzeichnet allein in diesem Jahr einen Anstieg von gut 12 Prozent.

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen bleibt der polnische Aktienmarkt für viele internationale Investoren ein unentdecktes Feld. Historische politische Entscheidungen und Skandale haben in der Vergangenheit das Vertrauen geschmälert, doch die aktuelle politische Stabilität und wirtschaftliche Dynamik könnten diese Wahrnehmung ändern. Die polnische Börse zieht jetzt verstärkt ausländisches Kapital an, was durch die jüngsten Wahlergebnisse und die damit verbundene politische Stabilität weiter gefördert wird.

Für Anleger, die auf der Suche nach Wachstumspotenzial jenseits der etablierten Märkte sind, bietet Polen eine attraktive Gelegenheit. Neben der riskanteren Investition in Einzelaktien stehen Investoren Produkte wie der iShares MSCI Poland ETF als sicherere Möglichkeit zur Verfügung, sich am polnischen Markt zu engagieren. Eine Alternative dazu stellt unter anderem der ebenfalls thesaurierende Expat Poland WIG20 ETF dar. Wer sich lieber etwas breiter aufstellen will, kann auf den Lyxor Eastern Europe ex Russia ETF zurückgreifen, der auch Unternehmen aus anderen osteuropäischen Märkten umfasst, schwerpunktmäßig aber auf Polen setzt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion