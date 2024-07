Hamburg (ots) - Auch wenn die am vergangenen Mittwoch kurzfristig hohen

Börsenstrompreise derzeit für Aufsehen sorgen: Börsenstrom am Day-Ahead-Markt in

Kombination mit einem dynamischen Stromtarif ist weiterhin günstig für

Verbraucher:innen, die hierdurch Stromkosten sparen können. Der Grund:

Kurzfristige, temporäre Preisspitzen werden durch Tiefpreisphasen kompensiert.

Aus diesen Kompensationseffekten resultieren letztlich günstige monatliche

Durchschnittspreise an der Strombörse (Abb. 1). Die Preisturbulenzen hielten

zudem nur einen Tag und hier nur drei bis vier Stunden an. Der Stromanbieter

Rabot Charge gibt in diesem Zusammenhang bekannt, dass die Preisspitzen

vergangenen Mittwoch, die weit über der üblichen Preisvolatilität der Börse

lagen, für die Nutzer:innen seiner dynamischen Börsenstromtarife kaum spürbar

waren, dank intelligentem Energiemanagement. Für einen üblichen

3-Personen-Haushalt (3.500kWh) betragen die Mehrkosten nur ca. vier Euro.



Dynamische Stromtarife trotz Preisspitzen im EPEX-Spotmarkt die günstigere

Alternative







Stromhandel kurzfristig Spitzenpreise von rund 2.300 Euro pro Megawattstunde an

der Strombörse erzielt wurden (= 2,30 Euro pro Kilowattstunde), liegt der

durchschnittliche monatliche Börsenstrompreis im Juni dennoch bei nur 8,79 Cent

pro Kilowatt (ct/kWh) und ist damit nur 2 Cent höher als im Vormonat Mai, in

welchem der Durchschnittspreis bei 6,72 ct/kWh lag.



Die Strompreise an der Börse sind Großhandelspreise. Auf sie kommen noch

Steuern, Abgaben, Netzentgelte und Gewinnmargen der Stromanbieter. Beim Anbieter

Rabot Charge bezahlten Kunden im Juni daher einen Endpreis von durchschnittlich

28,91 ct/kWh inklusive aller Nebenkosten. Zum Vergleich: Laut Bundesverband der

Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) zahlen deutsche Kunden im Schnitt

derzeit 42,22 ct/kWh[1], bezogen auf einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch

von 3.500 kWh. Der dynamische Stromtarif von Rabot Charge ist damit immer noch

deutlich günstiger als die allermeisten Fixtarife - trotz Preisturbulenzen am

EPEX Spotmarkt. Im Übrigen ist zu beachten: Preishochs an der Börse betreffen

auch Fixpreisstromtarife, weil Preisturbulenzen hier in die Preiskalkulation

miteinfließen und in Form von Risikoprämien an Verbraucher:innen weitergegeben

werden.



Preisturbulenzen verursachen wenig bis keine Preisnachteile für Kunden



Rabot Charge gibt stundenaktuelle Großhandelspreise der Börse im Rahmen seiner Seite 2 ► Seite 1 von 2



Obwohl am vergangenen Mittwoch u.a. zwischen 6 und 7 Uhr morgens im deutschenStromhandel kurzfristig Spitzenpreise von rund 2.300 Euro pro Megawattstunde ander Strombörse erzielt wurden (= 2,30 Euro pro Kilowattstunde), liegt derdurchschnittliche monatliche Börsenstrompreis im Juni dennoch bei nur 8,79 Centpro Kilowatt (ct/kWh) und ist damit nur 2 Cent höher als im Vormonat Mai, inwelchem der Durchschnittspreis bei 6,72 ct/kWh lag.Die Strompreise an der Börse sind Großhandelspreise. Auf sie kommen nochSteuern, Abgaben, Netzentgelte und Gewinnmargen der Stromanbieter. Beim AnbieterRabot Charge bezahlten Kunden im Juni daher einen Endpreis von durchschnittlich28,91 ct/kWh inklusive aller Nebenkosten. Zum Vergleich: Laut Bundesverband derEnergie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) zahlen deutsche Kunden im Schnittderzeit 42,22 ct/kWh[1], bezogen auf einen Haushalt mit einem Jahresverbrauchvon 3.500 kWh. Der dynamische Stromtarif von Rabot Charge ist damit immer nochdeutlich günstiger als die allermeisten Fixtarife - trotz Preisturbulenzen amEPEX Spotmarkt. Im Übrigen ist zu beachten: Preishochs an der Börse betreffenauch Fixpreisstromtarife, weil Preisturbulenzen hier in die Preiskalkulationmiteinfließen und in Form von Risikoprämien an Verbraucher:innen weitergegebenwerden.Preisturbulenzen verursachen wenig bis keine Preisnachteile für KundenRabot Charge gibt stundenaktuelle Großhandelspreise der Börse im Rahmen seiner