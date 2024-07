MÜNCHEN, 1. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Growatt, ein weltweit führender Anbieter von dezentralen Energielösungen, stellte auf der Intersolar Europe 2024, die vom 19. bis 21. Juni in München stattfand, sein neuestes umfassendes Angebot vor. Das Unternehmen präsentierte innovative Produkte, die entwickelt wurden, um der weltweit steigenden Nachfrage nach Energiespeichern gerecht zu werden, sowie innovative Lösungen für Photovoltaikanlagen, das Aufladen von Elektrofahrzeugen, tragbare Ladestationen und intelligentes Energiemanagement.

"Growatt ist führend in der Bereitstellung einer breiten Produktpalette, die eine nahtlose und effiziente Integration von Solar- und Speicherlösungen für private und gewerbliche Anwendungen ermöglicht", kommentiert Lisa Zhang, Vice President von Growatt. "Wir haben unser umfassendes technologisches Know-how genutzt, um nicht nur unsere bestehenden Produktlinien zu erweitern, sondern auch neue Lösungen einzuführen, um diesem aufkommenden Trend gerecht zu werden".

Die Wechselrichter der Battery Ready-Serie (MIN 2500-6000TL-XH, MOD 3-10KTL3-XH und MID 11-30KTL3-XH), die in vielen europäischen Haushalten eingesetzt werden, sind nach wie vor die Vorzeigeprodukte des Unternehmens. Diese Wechselrichter ermöglichen es Hausbesitzern, zunächst in ein reines PV-System zu investieren und später bei Bedarf auf Energiespeicherung umzusteigen, was die Flexibilität erhöht und die Anfangskosten senkt. Die kompatible APX HV Battery bietet eine hocheffiziente Energiespeicherung und nutzt die Parallel-Soft-Switching-Technologie, um sicherzustellen, dass jede Batterie vollständig geladen und entladen wird, ohne dass es zu Energieverlusten kommt.

Mit der Einführung seines neuesten NEO 600-1000M-X Mikro-Wechselrichters und der NOAH 2000 Batterielösung für Balkon-Solarsysteme, bietet Growatt eine flexible und einfache Solar- und Speicherintegration für Bewohnerinnen und Bewohner in modernen Wohnumgebungen. Durch die benutzerfreundliche Installation ohne professionelle Installateure und ohne Netzfreischaltung kann das System mit einer Plug-and-Play-Funktion in nur fünf Minuten installiert werden. Durch die Verwendung von LiFePO4-Batteriezellen mit mehr als 6.000 Zyklen maximiert die NOAH 2000 Battery zudem den Eigenverbrauch und ermöglicht durch verschiedene Betriebsmodi ein intelligenteres Energiemanagement.