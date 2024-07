WDH/ROUNDUP Etwas Erleichterung an Finanzmärkten nach Frankreich-Wahl An Europas Finanzmärkten hat sich am Montag nach der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich ein wenig Erleichterung breit gemacht. An den Aktienbörsen - insbesondere in Paris - stiegen die Kurse und der Euro