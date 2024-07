Willkommen zum wO-Chart der Woche – United Microelectronics

Der Höhenflug der Aktie von KI-Überflieger Nvidia hat den Blick der Anleger auch auf dessen Zulieferer gelenkt. So ist zum Beispiel die Aktie von Taiwan Semiconductor, dem größten Auftragsfertiger der Welt, inzwischen in aller Munde.

Taiwan hat allerdings noch einen weiteren schwergewichtigen Chiphersteller zu bieten: United Microelectronics, kurz UMC. Dessen Aktie ist nicht nur günstig bewertet, sondern steht auch unmittelbar vor einem charttechnischen Ausbruch.

United Microelectronics Chartsignale

Chance auf nachhaltigen Ausbruch: United Microelectronics handelt unmittelbar vor einem wichtigen Widerstand. Fällt dieser, dürfte eine Ausbruchsrallye folgen.

United Microelectronics handelt unmittelbar vor einem wichtigen Widerstand. Fällt dieser, dürfte eine Ausbruchsrallye folgen. Aufwärtstrend etabliert: Die Aktie befindet sich nach einer längeren Konsolidierung in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend.

Die Aktie befindet sich nach einer längeren Konsolidierung in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Golden Cross: Die 50-Tage-Linie liegt inzwischen wieder über der 200-Tage-Linie. Das gilt als technisches Kaufsignal.

Die 50-Tage-Linie liegt inzwischen wieder über der 200-Tage-Linie. Das gilt als technisches Kaufsignal. Unterstützungen: Die Aktie ist durch den Support bei 8,00 US-Dollar und die gleitenden Durchschnittslinien gut abgesichert.

Underdog auf dem Sprung zu etwas Großem

„Während eines Goldrushs soll man Schaufeln verkaufen“, lautet eine der ältesten Börsenweisheiten. Im anhaltenden KI-Rausch sind die Verkäufer solcher Schaufeln neben dem niederländischen Großgerätehersteller ASML vor allem Chip-Fertiger. Anders als beispielsweise AMD, Broadcom und Nvidia entwickeln Auftragsfertiger keine Chips, sondern stellen im Auftrag ihrer Kunden die von diesen entworfenen Halbleiter her. Der hierbei wichtigste Schritt ist das Bedrucken von Silizium-Wafern mithilfe von UV-Licht.

Diesen Dutzende Milliarden US-Dollar schweren Markt teilt sich aufgrund der hohen Eintrittshürden eine handverlesene Anzahl an Unternehmen auf. Markt- und Technologieführer ist Taiwan Semiconductor. Ihm folgt als Nummer 2 der Welt Samsung. Dritter ist nach Marktanteilen GlobalFoundries, die frühere Fertigungssparte von AMD, und auf Rang 4 liegt mit UMC bereits das nächste Unternehmen aus Taiwan.

Dessen Aktie konnte vom Halbleiter- und KI-Boom bislang nur wenig profitieren. Die Aktie hat sich in den vergangenen 12 Monaten um 11,6 Prozent verbessern können – und liegt damit weit hinter vielen anderen Chip-Aktien zurück. Das allerdings bedeutet eine Menge Aufholpotenzial, erst recht mit Blick in den Chart. Denn angesichts der vielversprechenden Ausgangslage könnte die Aktie vor einer Rallye stehen.

Aktie nach Konsolidierung auf Erholungskurs

Nach einer Konsolidierung in den Jahren 2021/22 ist das Papier von UMC in einen Bodenbildungsprozess eingetreten. Dieser hält seit dem Herbst 2022 an und verläuft bislang erfolgreich: Eine deutliche Kurserholung ist der Aktie zwar verwehrt geblieben, die höheren Tiefs im Chart signalisieren inzwischen aber einen Aufwärtstrend, der von vielversprechenden Signalen begleitet wird. So zeigen beispielsweise auch die Durchschnitte der vergangenen 50 und 200 Tage, zwei wichtige Trendlinien, wieder nach oben. Außerdem hat die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie nach oben überwinden können. In einem solchen Fall spricht man von einem Golden Cross, das ein technisches Kaufsignal ist.

Dieses wird begleitet von Aufwärtstrends in der technischen Indikation. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln in aufsteigenden Bewegungen. Das bestätigt nicht nur den Trend der Aktie, sondern deutet auch auf eine Beschleunigung der Aufwärtsdynamik hin. Im Chart der Aktie ist diese bereits zu erkennen. Neben dem etwas flacheren, mittelfristigen Aufwärtstrend hat sich inzwischen ein kurzfristiger Aufwärtstrendkanal gebildet. Dieser hat die Aktie an die Marke von 9,00 US-Dollar herangeführt, die ein wichtiger Widerstand ist. Kann dieser nach oben durchbrochen werden, würde die Aktie auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren notieren.

Solche Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse ebenfalls als Kaufsignal. Angesichts der aktuellen technischen Stärke der Aktie stehen die Chancen für einen solchen Ausbruch gut. Sollte dieser nicht im ersten Anlauf klappen, ist die Aktie dank der bei 8,00 US-Dollar verlaufenden Unterstützungslinie sowie der beiden gleitenden Durchschnitte abgesichert. Eine weitere Unterstützung für die Aktie ist die günstige Bewertung sowie das positive Sentiment unter Analysten.

Günstige Bewertung, zuversichtliche Analysten

Mit einem für 2024 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,2 ist UMC deutlich günstiger bewertet als Mitbewerber Taiwan Semiconductor. Der kommt auf ein KGVe 2024 von 27, während der Branchendurchschnitt bei knapp 24 liegt. United Microelectronics handelt also mit einem großen Abschlag. Und dass, obwohl das Unternehmen mit einer erwarteten Dividendenrendite von 5,3 Prozent eine der höchsten Ausschüttungen innerhalb der Halbleiterbranche zahlt.

Dass die Aktie ein noch kaum entdecktes Juwel ist, verdeutlicht auch die Tatsache, dass UMC bislang nur von fünf Wall-Street-Analysten begleitet wird. Hiervon haben sich zuletzt zwei auf der Käuferseite positioniert. Die beiden Halte- sowie eine Verkaufsempfehlung sind etwas älteren Datums und könnten angesichts des prognostizierten Umsatzwachstum von 15 Prozent im kommenden Jahr schon bald revidiert werden.

United Microelectronics auf einen Blick

ISIN: US9108734057

US9108734057 Börsenwert: 21,5 Mrd. $

21,5 Mrd. $ Dividendenrendite: 5,3 Prozent

5,3 Prozent KGVe 2024: 14,2

14,2 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion