Erstens setze Birkenstock seine Expansionsstrategie im Direktvertrieb erfolgreicher als erwartet um. Zweitens verzeichne das deutsche Unternehmen schnelles Wachstum im Asien-Pazifik-Raum. Drittens entwickeln sich die durchschnittlichen Verkaufspreise besser als angenommen.

Die UBS-Analysten haben ihre Prognose für das jährliche Gewinnwachstum der kommenden 5 Jahre von 21 auf 25 Prozent angehoben. Ihre EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2026 liegt nun 10 Prozent über dem Konsens. "Das anhaltend starke Wachstum und die Aufwärtskorrekturen beim EPS werden die Bewertung der Aktie in Richtung unseres neuen Kursziels von 85 US-Dollar steigern", so die Analysten in einer Aktien-Analyse.