AKTIEN IM FOKUS Bechtle nach Abstufung am Jahrestief - Cancom mit weiterem Hoch Eine Abstufung durch Exane BNP Paribas hat die Aktien von Bechtle am Montag mit 41,40 Euro auf ein Jahrestief zurückgeworfen. Zuletzt betrug das Minus noch 5,4 Prozent. Analyst Martin Jungfleisch rechnet mit Wachstum "in Zeitlupe" und votiert daher …