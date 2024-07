Neumünster (ots) - Im Rahmen eines Generationswechsels an der Führungsspitze der

Matthias Rucker verfügt über umfassende Erfahrung im Handel und bringtinsbesondere eine breite Expertise im Bereich der Digitalisierung mit. Er warunter anderem als Berater bei A.T. Kearney tätig und hatte bei der METRO AGdiverse führende Management-Rollen in Auslandsmärkten, zuletzt alsGeschäftsführer in Österreich. Zudem war er Partner und Managing Director beider Boston Consulting Group und verantwortete das Handelsgeschäft in derDACH-Region. Zuletzt leitete er SportScheck als CEO und beendete dieTransformation mit der erfolgreichen Übernahme durch den italienischenSportfachhändler Cisalfa."Ich freue mich auf die großartige Herausforderung beim Branchenführer", so derManager. "Die enge Zusammenarbeit mit Jens Braasch im Zuge des Übergangsermöglicht es mir, die igefa noch besser kennenzulernen. Ich bin bereits vollerErwartung, von den tollen Erfahrungen unserer Teams zu lernen."Der scheidende Vorstandsvorsitzende Jens Braasch war seit 2015 beimKruse-Firmenverbund tätig, dem größten der ursprünglich sechsFamilienunternehmen, aus denen der igefa-Verbund bis zum Zusammenschluss zurIGEFA SE & Co. KG am 1. Januar 2022 bestand. Seit der Fusion der regionalenFirmengruppen trägt er als Vorstandsvorsitzender die Verantwortung für das neuformierte Unternehmen."Ich danke Jens Braasch ausdrücklich für seine Leistungen und die Übernahme derverantwortungsvollen Funktion in den vergangenen Jahren, die insbesondere durchdie Herausforderungen der Corona-Pandemie und die Fusion geprägt waren",resümiert Kai Kruse, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Es ist nun der richtigeZeitpunkt für einen Generationswechsel an der Spitze der igefa. Daher freue ichmich auf die Zusammenarbeit mit Matthias Rucker in der Weiterentwicklung unseresnoch jungen Unternehmens."Pressekontakt:Laura Naversmailto:laura.navers@igefa.de+49 160 99772688Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171003/5813036OTS: IGEFA SE & Co. KG