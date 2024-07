Nürnberg (ots) - Zum 1. Juli 2024 ist BDO auch in der Metropolregion Nürnberg

vor Ort vertreten: Die bekannte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft

betreibt dort nun eine eigene Niederlassung. Die Leitung übernimmt Johannes

Oßmann, der selbst aus der Region stammt.



"Wir freuen uns sehr, dass wir nun in Nürnberg eine neue Niederlassung haben",

sagt Parwäz Rafiqpoor, Co-CEO von BDO: "Die Metropolregion Nürnberg ist eine der

wirtschaftlich stärksten in ganz Deutschland und daher strategisch für uns sehr

wichtig. Bisher haben wir hier bereits einige Kundinnen und Kunden beraten, aber

nun können wir sie noch schneller, effektiver und zielgerichteter unterstützen."





Seine Co-Vorstandsvorsitzende Andrea Bruckner stimmt ihm zu: "Das neue Office inNürnberg ist der richtige Schritt, um unsere Kundinnen und Kunden noch besservoranbringen zu können - und es baut unser deutschlandweites Netzwerk weiteraus. Das Büro in Nürnberg ist unser 28. Office bundesweit, darauf sind wirstolz. Wir haben bereits jetzt über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter undwachsen so noch weiter."Johannes Oßmann übernimmt LeitungGeleitet wird das neue Nürnberger Office von Johannes Oßmann, der langjährigeErfahrung in der Wirtschaftsprüfung mitbringt. Er kommt von EY, hat dort 17Jahre lang diverse Kundinnen und Kunden - vom Familienunternehmen bis zumDAX40-Konzern - beraten und geprüft. Nun übernimmt er die Aufgabe, das neue BDOOffice in der Metropolregion Nürnberg ganzheitlich mit allen Dienstleistungenvon BDO auf- und auszubauen.Dafür ist er nicht nur fachlich dank seiner Expertise bestens geeignet - erstammt zudem selbst aus der Region. Oßmann ist in Nürnberg geboren, nur wenigeKilometer von der Stadt entfernt aufgewachsen, hat die hiesige Universitätbesucht und beste Verbindungen zu den lokalen Unternehmen und verschiedenenHochschulen. "Ich kenne die Menschen hier, gehöre ja selbst dazu", erklärtOßmann: "Daher weiß ich: Die Metropolregion Nürnberg braucht so einenmultidisziplinären Anbieter wie BDO hier vor Ort."Seit einigen Wochen arbeitet er bereits mit seinem Team vor Ort in derFrankenmetropole: "Wir sind überzeugt, dass hier viel Bedarf für unsereDienstleistungen sowie die Unterstützung durch unsere erfahrenenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter besteht." Oßmann ist deshalb sehrzuversichtlich, dass er hier vor Ort viele neue Kundinnen und Kunden für BDOgewinnen kann: "Wir freuen uns auf die zahlreichen Unternehmen, mit denen wirhier zusammenarbeiten werden."Über BDOBDO zählt mit über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 28 Standorten zuden führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnaheDienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowieAdvisory Services in Deutschland. Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft istGründungsmitglied des internationalen BDO Netzwerks (1963), das mit über 115.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 166 Ländern vertreten ist.