München (ots) - Der ADAC und die Allianz gehen heute mit einem neuartigen

Versicherungsangebot an den Markt: Die gemeinsam betriebene ADAC Zuhause

Versicherung AG bietet einen leistungsstarken Schutzbrief für das private

Zuhause sowie eine neue Hausratversicherung an. Damit können Mitglieder und

Versicherte Dienstleistungen in ADAC Qualität künftig auch für das eigene

Zuhause anfordern und sich gegen Risiken im Haus- und Wohnbereich absichern.



"In einem Großteil der 41 Millionen Haushalte in Deutschland leben ADAC

Mitglieder, die unsere Dienstleistungen bereits aus der Mobilität zu schätzen

wissen", sagt Sascha Herwig, Vorstandsvorsitzender der neu gegründeten ADAC

Zuhause Versicherung AG. "Wir wollen ihnen nun zusätzlich in ihrem Zuhause zur

Seite stehen und übertragen das Prinzip der ADAC Pannenhilfe auf den häuslichen

Bereich. Mit der professionellen Organisation von Hilfeleistungen werden wir

dabei auch dem Handwerkermangel und entsprechend langen Wartezeiten begegnen."







22 Millionen Mitglieder vertrauen dem ADAC, weil er täglich auf der Straße unter

Beweis stellt, dass er für Schutz und Hilfe steht. Zusammen mit der

Versicherungsexpertise und der Servicequalität der Allianz schaffen wir jetzt

auch einen umfassenden Schutz für das Hab und Gut im Zuhause sowie für häusliche

Notfälle", so Martina Panico, Finanzvorständin der ADAC Zuhause Versicherung AG.



Leistungen für das Zuhause ab Juli 2024 verfügbar



Das breite Leistungsspektrum des ADAC Zuhause-Schutzbriefes, der in den

Varianten Exklusiv und Premium angeboten wird, erstreckt sich von einem

Schlüsselnotdienst über Notfall-Services in den Bereichen Elektro, Heizung und

Sanitär bis hin zur Schädlingsbekämpfung und der fachgerechten Entfernung von

Wespen- und Hornissennestern. Außerdem sind Zusatzleistungen wie die Betreuung

von Kindern und Haustieren während eines Notfalles sowie die juristische

Erstberatung rund um das Wohnen und Bauen enthalten. Die Anforderung durch die

Versicherten erfolgt über eine zentrale Notrufnummer, die rund um die Uhr an 365

Tagen im Jahr erreichbar ist. Für die Leistungen des Schutzbriefes wird die ADAC

Zuhause Versicherung das bundesweite Netzwerk mit rund 2900 qualifizierten

Handwerksbetrieben und Dienstleistern sowie die langjährige Kompetenz der

Allianz Handwerker Services, einem Geschäftsbereich der Allianz Partners

Deutschland GmbH, nutzen.



Die ADAC Hausratversicherung versichert den gesamten Hausrat von Mietern oder



