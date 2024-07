Redcare Pharmacy – bis vor kurzem noch Shop Apotheke – wird getrieben von der Einführung des elektronischen Rezepts, das seit dem 1. Januar Ärzte verpflichtet, digitale Rezepte zu schreiben. Ein Meilenstein, dem ein jahrelanger Hickhack in der Gesundheitspolitik voranging. Durch das elektronische Rezept wird ein 50-Milliarden-Euro-Markt für verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland geöffnet. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um 51%. Dazu trug maßgeblich die Akquisition der Schweizer Online-Apotheke MediService bei. Akquisitionen dürften auch in Zukunft Bestandteil des Geschäftsmodells sein.

Auch im laufenden Turnus bleibt Redcare auf Wachstumskurs. Nach Vorstellung des Vorstands soll der Umsatz um weitere 30 bis 40% auf 2,3 bis 2,5 Milliarden ansteigen. Die operative Marge soll in einer Range zwischen 2 und 4% landen, die mittelfristige Projektion sieht eine operative Marge von mehr als 8% vor. Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet ist Redcare Pharmacy heute die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Die Zahl der Kunden stieg im Jahresvergleich um 1,5 Millionen auf insgesamt 11,2 Millionen. Die Internet-Apotheke versendet jeden Tag mehr als 80.000 Pakete. Die Aktie entwickelt sich prächtig. IPO im Jahr 2016 zu 28 Euro. Aktuell 116,20 Euro. Dazwischen – Februar 2021 – das Allzeithoch mit 200 Euro.