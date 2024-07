Am vergangenen Montag hatte ein Downgrade der Investmentbank Morgan Stanley die Aktie von Zalando auf Talfahrt geschickt. Zum Beginn dieser Woche sieht es deutlich besser aus. Am Montagvormittag liegen die Papiere mehr als 4 Prozent im Plus.

Der Moderversandhändler wird Anfang August seine Quartalszahlen vorlegen. Und Anleger hoffen dringend auf positive Impulse, denn der Aktienkurs hat im zweiten Quartal eher weniger überzeugt. Seit Anfang April ging es mehr als 12 Prozent nach unten.