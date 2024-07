Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.300 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, RWE und die Commerzbank, am Ende Sartorius, SAP und Qiagen.



"Die Eröffnungsgewinne werden zum Teil abverkauft", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Marktteilnehmer zeigen sich wenig überrascht über die wie erwartet größtenteils schwachen Einkaufsmanagerindizes aus der EWU." Das konjunkturelle Gesamtbild in Europa sei "fragil" und stark von den Entwicklungen in China und den USA abhängig.









Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0752 US-Dollar (+0,11 Prozent), ein



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 85,23 US-Dollar, das waren 23 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



"Aus eigener Kraft wird es vorerst kaum möglich sein, eine stabile Wirtschaftsentwicklung in Europa erwarten zu können", so Lipkow. "Die Inflation nimmt zwar an Dynamik ab, dürfte dennoch auch über das Jahr 2025 weiterhin ein bestimmendes Marktthema bleiben." Es bleibe spannend, zu beobachten, wie sich der Dax im Handelsverlauf weiter darstellen werde.