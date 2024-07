Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt (ots) - Die Management- und Technologieberatung ist weiter aufWachstumskursDie Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihr Führungsteam inDeutschland durch interne Beförderungen um zehn Partner erweitert. Damitbekräftigt BearingPoint die starken Wachstumsambitionen für seinen größtenBeratungsmarkt. Deutschland war mit 463 Millionen Euro Umsatz (plus 20 Prozent)und 1.883 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (plus 13 Prozent) auch 2023 dergrößte Markt für BearingPoint. Der Wachstumstrend setzt sich bislang imlaufenden Geschäftsjahr fort, sodass BearingPoint für 2024 wieder von einemzweistelligen Umsatzwachstum in Deutschland ausgeht und weiterhinNeueinstellungen plant. Zukäufe und erhöhte Investitionen in dieProduktentwicklung tragen zur Stärkung der drei Geschäftsbereiche Consulting,Products und Capital bei.Iris Grewe, Vorsitzende der deutschen Geschäftsführung bei BearingPoint: "Ichfreue mich sehr über die Erweiterung unseres Partnerteams in Deutschland, mitder wir die Schlagkraft in verschiedenen Dienstleistungsbereichen erhöhen. Dieneuen Partner verkörpern unsere Werte und agieren als vertrauensvolle Beraterbei strategischen und operativen Fragestellungen im Spannungsfeld vonNachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum. Mit dem Schub, den uns ihre Expertiseund Erfahrung geben, können wir wichtige Impulse für unsere Kunden in denverschiedenen Branchen setzen."Die neuen Partner in Deutschland auf einen Blick:Martin Costa Santos (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartnerinnen/martin-costa-santos/)Standort: DüsseldorfBei BearingPoint seit: 2013Ausbildung: Diplom in Informatik, Diplom in BetriebswirtschaftslehreGeschäftsfokus: Technology, branchenübergreifendDas sagt Martin Costa Santos über seine Ziele:"Als Partner im Bereich Technology mit Schwerpunkt Microsoft unterstütze ichunsere Kunden, die Geschäftspotenziale neuer Cloud-Technologien zuidentifizieren und freizusetzen. Meine Motivation ist es hierbei, durch denEinsatz und die Einführung neuster Technologien, Unternehmen und Mitarbeitereffizienter und resilienter aufzustellen."Jan Flemming (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartnerinnen/jan-flemming/)Standort: BerlinBei BearingPoint seit: 2014Ausbildung: Diplom in BetriebswirtschaftslehreGeschäftsfokus: Finance & Risk, branchenübergreifendDas sagt Jan Flemming über seine Ziele:"Finance Excellence ist für mich nicht nur ein Schlagwort - meine Leidenschaft