Essen (ots) - Dass die Möglichkeiten der Digitalisierung heute auch im Marketing

den Ton angeben, hat sich mittlerweile selbst in klassischen Offline-Unternehmen

herumgesprochen. Was Online-Marketing in der Praxis bedeutet und welche

Strategien dabei den größten Erfolg versprechen, wissen allerdings nur die

wenigsten. Carlo Credo zeigt, wie es funktioniert.



Unternehmen brauchen Online-Marketing nach Maß





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wer nach Informationen zu einem Produkt sucht oder es gleich kaufen möchte, tutdies immer öfter online. Dieser Fakt macht Online-Marketing zu einerNotwendigkeit, der sich auch Unternehmen stellen müssen, die bislang nichts mitdigitalen Vertriebswegen oder Online-Werbung am Hut hatten. So verwundert esnicht, dass sich immer mehr selbsternannte Online-Marketing-Experten im Netztummeln, denen allerdings das Know-how fehlt.Als studierter Online-Marketing-Betriebswirt, einstiger Einzelunternehmer undlangjähriger Angestellter in einer Full-Service-Marketing-Agentur ist CarloCredo so etwas wie ein "alter Hase" in der Branche. Die vielen Angebote imOnline-Marketing-Bereich sieht er deshalb oft kritisch. Allerdings stellt er beiseiner Arbeit auch immer häufiger fest, dass viele Unternehmen versuchen, aufeigene Faust ins Online-Marketing einzusteigen - und dabei einiges falschmachen.Auch mit seinem Fokus auf einer ganzheitlichen Lösung gehört Carlo Credo zu denAusnahmen im Online-Marketing. Viele Anbieter würden sich schlicht auf eineMethode konzentrieren, die dann nach dem "One-size-fits-all"-Prinzip bei jedemKunden zum Einsatz kommt, so Credo. Dabei hat jedes Unternehmen eine eigeneZielgruppe mit eigenen Wünschen und Vorstellungen, die sich in der CustomerJourney widerspiegeln sollten. Und natürlich verfolgt auch jedes Unternehmen mitdem Marketing unterschiedliche Ziele: Manche wünschen sich mehr Sichtbarkeit imInternet, andere mehr Kunden im Onlineshop oder sie wollen gezielt ihren Umsatzsteigern. Auch die Mitarbeitergewinnung läuft heute vermehrt über Online-Kanäleab. Welche Marketing-Tools dabei den größten Erfolg versprechen, entscheidet derEinzelfall.Zum Thema:- Marketing Wizards GmbH (https://marketing-wizards.de/)- Interview im GEWINNERmagazin(https://gewinnermagazin.de/carlo-mueller-marketing-wizards-interview/)Carlo Credo erklärt, welche Strategien wirklich funktionierenMit seinem Team unterstützt Carlo Credo auch Unternehmen, die traditionell imOffline-Bereich beheimatet sind - darunter Autohäuser, Immobilienmakler undsogar Freizeitparks. Manche davon haben bereits auf eigene Faust erste Schritteim Online-Marketing unternommen, mussten dann jedoch feststellen, dass die