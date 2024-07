Velburg (ots) - Das Ostsee-Resort Olpenitz, das ursprünglich bis 2025

fertiggestellt werden sollte, steht nun im Schatten einer großen Krise. Die

Helma Eigenheimbau AG hat Insolvenz angemeldet, was rund 600 halbfertige Objekte

und ihre Käufer in Unsicherheit zurücklässt. Die Insolvenz des Bauträgers ist

besonders beunruhigend, da bereits in der Vergangenheit Probleme wie Baupfusch

und die Abrechnung nicht erbrachter Leistungen aufgetreten sind.



Potenzielle Käufer müssen sich intensiv mit der Historie und der finanziellen

Stabilität eines Bauträgers auseinandersetzen, bevor sie sich entscheiden.

Referenzprojekte müssen geprüft und Bewertungen anderer Kunden berücksichtigt

werden. Ebenso wichtig ist es, einen genauen Blick in die aktuelle

wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu werfen, um sich vor so einem Dilemma zu

bewahren. Im folgenden Artikel erfahren Sie, worauf man bei der Wahl eines

Bauträgers unbedingt achten sollte, um nicht in der gleichen Misere zu landen.









Grundsätzlich handelt es sich bei Bauträgerprojekten um umfassende

Komplettlösungen. Das bedeutet, dass der Käufer, der in der Regel ein Laie ist,

von einem ausgewiesenen Experten kauft. Die rechtliche Abwicklung erfolgt gemäß

der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), welche die Basis für notarielle

Verträge zwischen den beiden Parteien bildet. Die Makler- und

Bauträgerverordnung schreibt Zahlungspläne nach Baufortschritt vor und ist daher

von zentraler Bedeutung. Denn mit dem Baubeginn und der Fertigstellung der

Bodenplatte wird bereits ein erheblicher Anteil fällig, etwa 30 Prozent des

Gesamtbudgets. Dies hat zur Folge, dass der Bauträger stets über eine

finanzielle Reserve verfügt, während der Käufer in Vorleistung geht.

Beispielsweise sind bei einem Wohnungskauf im Wert von einer halben Million Euro

die ersten 150.000 Euro nahezu sofort zu entrichten, was dem Bauträger einen

erheblichen Vorteil verschafft.



Doch die Immobilienbranche erlebte zwischen Januar und März 2024 einen Anstieg

der Insolvenzen um 17 Prozent im Vergleich zum letzten Quartal 2023 - und

ungefähr die Hälfte dieser Unternehmen waren Bauträger und Projektentwickler.

Ein Ende dieser Krise ist noch nicht in Sicht: Laut Prognosen wird sich die

Situation bis zum Jahr 2026 sogar noch verschärfen. Experten erwarten in diesem

Jahr einen zweistelligen Anstieg der Insolvenzen. Für Menschen, die ein

schlüsselfertiges Haus oder eine Bauträgerwohnung gekauft haben und noch auf die

Fertigstellung warten, sind dies bedrohliche Aussichten - denn wenn der

Vertragspartner vor dem Bezugstermin insolvent wird, können erhebliche Probleme Seite 2 ► Seite 1 von 2



