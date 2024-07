Chinesische Fahrzeughersteller überzeugen mit starken Auslieferungszahlen

Die chinesischen Fahrzeughersteller und Mitbewerber von Tesla wiederum haben ihre Auslieferungszahlen für den vergangenen Monat bereits am Montag bekanntgegeben – die haben sich überwiegend sehen lassen können, was zu steigenden Aktienkursen führte. Nur BYD hat zum Start in die Woche das Nachsehen. Die Zahlen im Einzelnen.

Der auf Range-Extender spezialisierte E-Fahrzeughersteller Li Auto hat seine Verkaufszahlen stark steigern können. Die Verkäufe kletterten im Juni um knapp 47 Prozent auf 47.774 Fahrzeuge. Insgesamt verkaufte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal 108.581 E-Fahrzeuge, was ein Anstieg von 25,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet.

Die in den vergangenen Wochen und Monaten stark unter die Räder geratene Aktie konnte sich am Montag deutlich erholen und liegt rund vier Prozent im Plus. Nichtsdestotrotz betragen die Verluste seit dem Jahreswechsel rund 50 Prozent. Das Unternehmen hatte vor allem mit einem verpatzten Produktstart und sinkenden Verkaufspreisen zu kämpfen.

Für die Aktie von Nio, einem früheren Anlegerliebling innerhalb der Branche, ging es zum Wochenauftakt rund drei Prozent bergauf. Das Unternehmen hat seine Auslieferungszahlen fast verdoppeln können und steigerte sich gegenüber dem Juni im Vorjahr um 98,1 Prozent auf 21.209 verkaufte Fahrzeuge.

Auch im Vergleich zum Quartal des vergangenen Jahres hat der einst als Tesla-Jäger gehandelte Fahrzeughersteller seine Auslieferungen beträchtlich anheben können. Die lagen mit 57.373 Automobilen um 143,9 Prozent höher.

Etwas weniger beeindruckend sind hingegen die Verkaufszahlen von XPeng ausgefallen. Das Unternehmen ist neben Rivian der zweite E-Fahrzeughersteller, an dem inzwischen auch Volkswagen beteiligt ist.

Gegenüber dem Vorjahr kletterten die Verkäufe um 24 Prozent auf 10.668 Fahrzeuge. In seiner Pressemitteilung hob das Unternehmen vor allem den Erfolg seines E-Vans X9 hervor, der sich im Juni rund 1.700 mal verkaufte.

Auch hier zeigt der Trend über die Monatsbilanz hinaus nach oben. In den ersten sechs Monaten des Jahres verkaufte XPeng 26 Prozent Fahrzeuge mehr und landete so bei 52.028 Verkäufen. Anleger honorierten das mit Kursgewinnen von rund 2,5 Prozent.

Branchenprimus BYD hingegen hat am Montag das Nachsehen. Zwar konnte auch der schärfste Widersacher von Tesla deutlich zulegen und sich um 35 Prozent auf 341.658 verkaufte, batterieelektrische Fahrzeuge steigern.

Von Anlegern in Shanghai (am Handelsplatz in Hongkong war der Montag ein Feiertag) wurde das aber nicht mit Kursgewinnen quittiert, die Aktie gab um 1,4 Prozent nach. An den US-Handelsplätzen stand dagegen ein Plus von etwa einem Prozent zu Buche. Das liegt aber deutlich hinter den Kursgewinnen der Konkurrenz.

Fazit: Erfolgsdruck auf Tesla steigt

Die chinesischen E-Fahrzeughersteller überzeugen zum Start in die zweite Jahreshälfte mit guten Verkaufszahlen sowohl im vergangenen Monat als auch in den beiden ersten Quartalen.

Vor allem Anleger der kleineren Hersteller zeigen sich zum Wochenstart erleichtert, dass die Nachfragesorgen bislang unbegründet scheinen. Das half den in diesem Jahr bislang angeschlagenen Aktien auf die Sprünge.

Zwar ist Tesla am Montag branchenintern mit einem Plus von 6 Prozent der größte Tagesgewinner. Angesichts der guten Vorgaben der chinesischen Konkurrenz sind die Erwartungen an die Auslieferungszahlen allerdings deutlich gestiegen. Es ist fraglich, ob es dem Unternehmen von Elon Musk gelingt, diese tatsächlich auch zu bestätigen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion