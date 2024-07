München (ots) - Weil der Beruf so wichtig für das eigene Lebensglück ist: Die

Bayerische führt eine neue innovative Produktlinie in der Berufs- und

Dienstunfähigkeitsversicherung ein, die helfen soll, schnell wieder ins

Berufsleben einzusteigen. Die neuen Produkte zeichnen sich durch ein hohes Maß

an Individualität aus und sind als Bausteinkonzept konzipiert, so dass sie stets

an die individuellen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden angepasst werden

können. Zudem wurden die Preise für 5.000 Berufe gesenkt.



Die BU PROTECT der Bayerischen setzt neue Standards in der

Berufsunfähigkeits-versicherung mit einer Vielfalt an Tarifen, die auf

unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten sind:







flexible Kombination von Leistungsmerkmalen, die an die spezifischen

beruflichen Anforderungen angepasst werden können. Alle diese Lösungen

beinhalten stets eine echte, marktdifferenzierende Dienstunfähigkeitsklausel

und bieten damit besondere Flexibilität.

- BU PROTECT Bundeswehr: Speziell entwickelt für Angehörige der Bundeswehr.

- BU PROTECT young: Ausgerichtet auf junge Berufstätige und Berufseinsteiger,

bietet dieser Tarif umfassenden Schutz mit vergünstigten Startbeiträgen.



"Mehr als 100 Jahre Erfahrung haben zu einem besonderen Know-how in der

Berufsunfähigkeits- und Dienstunfähigkeitsversicherung geführt. Die aktuelle BU

PROTECT ist für uns Ausdruck unserer Leidenschaft für dieses Thema. Wir wollen

damit nicht nur den unterschiedlichen Anforderungen moderner Berufsbilder

Rechnung tragen, sondern auch eine Lösung bieten, die in puncto Flexibilität und

Sicherheit neue Maßstäbe setzt", so Dr. Herbert Schneidemann,

Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische.



Durch die Neukalkulation von rund 5.000 Berufen können diese nun zu günstigeren

Konditionen angeboten werden. Einzigartig ist, dass die Bayerische für diese

Tarifgeneration eine garantierte Beitragssicherheit für die ersten fünf

Kalenderjahre bietet.



"Viele Lebensversicherer in Deutschland sind zu Recht stolz auf ihre

Finanzstärke. Das sind wir auch. Aber uns ist es wichtig, unsere Kundinnen und

Kunden direkt daran teilhaben zu lassen. Zum einen über die Höhe der

Überschussbeteiligung und zum anderen über die Dauer, für die wir diese

garantieren", erklärt Thomas Heigl, Finanzvorstand bei der Bayerischen.



Jeder Tarif der BU PROTECT bietet eine 100% Leistung ab 50% Berufs- oder

Dienstunfähigkeit sowie ab dem ersten Pflegepunkt, was diesen Schutz besonders

umfangreich macht. Die zahlreichen Nachversicherungsoptionen, die eine Erhöhung Seite 2 ► Seite 1 von 2



- BU PROTECT: Dieser für alle Berufsgruppen verfügbare Tarif bietet eineflexible Kombination von Leistungsmerkmalen, die an die spezifischenberuflichen Anforderungen angepasst werden können. Alle diese Lösungenbeinhalten stets eine echte, marktdifferenzierende Dienstunfähigkeitsklauselund bieten damit besondere Flexibilität.- BU PROTECT Bundeswehr: Speziell entwickelt für Angehörige der Bundeswehr.- BU PROTECT young: Ausgerichtet auf junge Berufstätige und Berufseinsteiger,bietet dieser Tarif umfassenden Schutz mit vergünstigten Startbeiträgen."Mehr als 100 Jahre Erfahrung haben zu einem besonderen Know-how in derBerufsunfähigkeits- und Dienstunfähigkeitsversicherung geführt. Die aktuelle BUPROTECT ist für uns Ausdruck unserer Leidenschaft für dieses Thema. Wir wollendamit nicht nur den unterschiedlichen Anforderungen moderner BerufsbilderRechnung tragen, sondern auch eine Lösung bieten, die in puncto Flexibilität undSicherheit neue Maßstäbe setzt", so Dr. Herbert Schneidemann,Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische.Durch die Neukalkulation von rund 5.000 Berufen können diese nun zu günstigerenKonditionen angeboten werden. Einzigartig ist, dass die Bayerische für dieseTarifgeneration eine garantierte Beitragssicherheit für die ersten fünfKalenderjahre bietet."Viele Lebensversicherer in Deutschland sind zu Recht stolz auf ihreFinanzstärke. Das sind wir auch. Aber uns ist es wichtig, unsere Kundinnen undKunden direkt daran teilhaben zu lassen. Zum einen über die Höhe derÜberschussbeteiligung und zum anderen über die Dauer, für die wir diesegarantieren", erklärt Thomas Heigl, Finanzvorstand bei der Bayerischen.Jeder Tarif der BU PROTECT bietet eine 100% Leistung ab 50% Berufs- oderDienstunfähigkeit sowie ab dem ersten Pflegepunkt, was diesen Schutz besondersumfangreich macht. Die zahlreichen Nachversicherungsoptionen, die eine Erhöhung