Neues BGH-Urteil zu Tipico - Sportwettspieler bekommen ihr Geld zurück!

Fall vor dem BGH schlägt hohe Wellen!

Im vorliegenden Fall vor dem Bundesgerichtshof (BGH) gegen den Sportwetten-Anbieter Tipico haben die Richter entschieden, dass Spieler ihre Wettverluste von vor bis zu zehn Jahren zurückfordern können. Sportwetten wurden jahrelang in Deutschland ohne Lizenz angeboten. Folglich waren die mit den Spielern geschlossene Spielverträge nichtig und die Wetteinsätze wurden ohne Rechtsgrund eingenommen.

Der BGH hat in der mündlichen Verhandlung betont, dass dafür die Wettbetreiber nicht über eine gültige deutsche Lizenz für Sportwetten-Angebote verfügen dürfen. Diese Aussage hat deswegen so hohe Wellen geschlagen, weil viele Anbieter haben in Deutschland in großem Stil Sportwetten angeboten und beworben, bevor ab dem Jahr 2020 erstmals staatliche Lizenzen ausgestellt wurden.

Diese Sportwetten-Anbieter haben eine deutsche Lizenz erhalten!

Wer feststellen will, welche Sportwetten illegal sein können, der muss erstmal wissen, welche es nicht sind. Folgende Anbieter verfügen aktuell über eine gültige deutsche Lizenz:

Betano (Lizenz seit 2/2021)

Betway (Lizenz seit 3/2021)

Bwin (Lizenz seit 10/2020)

Bet365 (Lizenz seit 10/2020)

Interwetten (Lizenz seit 11/2020)

Sunmaker (Lizenz seit 4/2022)

Tipico (Lizenz seit 10/2020)

Die genannten Anbieter, wie auch Tipico, haben jedoch bereits lange vor Erhalt ihrer Lizenzen Sportwetten in Deutschland illegal angeboten und beworben. Wettanbieter müssen ihre Kunden somit für Verluste in dem Zeitraum entschädigen, in dem sie noch keine gültige Lizenz erhalten haben.

Achten Sie auf die Verjährungsfrist von zehn Jahren!

Der BGH hat klargestellt, dass der Zeitraum der Verjährungsfrist, in dem rückwirkend die Spielereinsätze zurückverlangt werden können, zehn Jahre beträgt. Dementsprechend haben Spieler, die zwischen 2014 und dem Zeitpunkt des Erhalts der Anbieter-Lizenz Einsätze platziert haben, nun gute Chancen auf Schadensersatz.

