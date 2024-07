PARIS/FRANKFURT/MAILAND/MADRID (dpa-AFX) - Der Ausgang der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich hat am Montag die Aktien europäischer Banken auf Erholungskurs geschickt. Der insbesondere seit der Europawahl schwächelnde Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks legte mit einem Plus von zwei Prozent auf 198,45 Punkte als Favorit unter den Sektoren wieder deutlich zu.

Zwar hatte am Sonntag in Frankreich Marine Le Pens Rassemblement National (RN) erwartungsgemäß die erste Wahlrunde für sich entschieden. Allerdings war der Vorsprung der Rechtsnationalen nicht so deutlich ausgefallen wie befürchtet. Das Ergebnis der zweiten Runde am 7. Juli ist daher nach wie vor offen, da Präsident Emmanuel Macron und das linke Lager den Sieg Le Pens mit einer gemeinsamen Front bei den Stichwahlen zu verhindern versuchen.