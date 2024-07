Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Im neuen ADAC Testzentrum Mobilität im oberbayerischen Penzinghat der ADAC gemeinsam mit der Autobahn GmbH des Bundes über die neuestenEntwicklungen und Dienste im Bereich kooperative intelligente Verkehrssysteme(C-ITS) informiert. C-ITS fördert die Vernetzung von Fahrzeugen undInfrastruktur und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zumVerbraucherschutz. Unter anderem ermöglicht es diese Technologie,Verkehrsteilnehmer frühzeitig vor unvorhersehbaren Ereignissen zu warnen undderen Fahrverhalten entsprechend anzupassen, was die Sicherheit imStraßenverkehr erheblich verbessert.Vor diesem Hintergrund setzen sich der ADAC und die Autobahn GmbH für denvermehrten Einsatz von C-ITS ein und nutzen die Technologie jeweils selbst.Gemeinsam mit der ADAC Stiftung hat der Verein in einem Pilotprojekt mit derADAC Pannenhilfe die Funktionsfähigkeit von C-ITS bereits nachgewiesen undstattet jetzt Straßenwachtfahrzeuge aus. Über den Lichtbalken der ADACStraßenwacht werden Warnmeldungen an nachfolgende Fahrzeuge gesendet. DieAutobahn GmbH nutzt die digitalen Warnungen unter anderem bereits an Baustellen.So werden bundesweit Baustellenabsicherungsanhänger der Autobahnmeistereien mitKommunikationseinheiten ausgestattet, die Fahrzeuge über ein speziellesWLAN-Netz informieren, sobald sie sich einer Tagesbaustelle nähern.Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Rettungsdiensten, Straßen- undAutobahnmeistereien, Fahrzeugherstellern und IT-Experten konnten sich im Rahmender Veranstaltung über die aktuell bereits verfügbare Technik beiLive-Demonstrationen auf dem Testgelände informieren. Dabei konnten unteranderem Warnungen vor einem stehenden Betriebsfahrzeug der Autobahn GmbH sowieeinem ADAC Straßenwachtfahrzeug und einem sich von hinten näherndenPolizeifahrzeug demonstriert werden.Im Rahmen des C-ITS-Events haben der ADAC und die Autobahn GmbH eineAbsichtserklärung zur Intensivierung ihrer bestehenden Zusammenarbeit im Bereichder Verkehrssicherheit unterzeichnet. Mit diesem Schritt möchten die Partnerinnovative Technologien nutzen, um die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer undEinsatzkräfte auf Deutschlands Straßen zu erhöhen.Die Absichtserklärung sieht neben der verstärkten Nutzung von Warnmeldungen fürein verbessertes Ereignismanagement auch die Nutzung des Testgeländes Penzingfür die Erprobung neuer C-ITS-Dienste und automatisierter Fahrfunktionen vor.Zudem sollen die vom ADAC gemeldeten Pannenstellen zukünftig auch an dieVerkehrszentralen der Autobahn GmbH übermittelt werden, um das Management vonVerkehrsereignissen weiter zu optimieren.