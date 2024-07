Aktien New York Ausblick Knappe Gewinne - Boeing übernimmt Spirit Aerosystems Die US-Aktienmärkte dürften am Montag mit bescheidenen Kursaufschlägen in die verkürzte Handelswoche starten. Wegen des Nationalfeiertags am 4. Juli wird am Mittwoch nur verkürzt und am Donnerstag gar nicht gehandelt. Der Broker IG taxierte den …