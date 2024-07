313 0 Kommentare MWB AG startet erfolgreich an der Wiener Börse!

Die MWB AG feiert ihr Börsendebüt an der Wiener Börse mit einem Referenzkurs von 44 Euro je Aktie. CEO Leon Schelske hebt das rasante Umsatzwachstum seit 2021 hervor und prognostiziert für das laufende Jahr einen Umsatz von 14-16 Millionen Euro. Der Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf neuer Aktien beträgt rund 400.000 Euro. Die Nettoemissionserlöse sollen in strategische Initiativen zur Skalierung des Geschäftsmodells fließen. Als Qualitätsführer im Handelsmarkt für Luxusuhren in der DACH-Region plant MWB, innovative Ökosysteme rund um Luxusuhren zu entwickeln.

