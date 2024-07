Sebastian Becker, Volkswirt bei Deutsche Bank Research erklärt, dass dieser geringe Rückgang vor allem auf die sinkenden Preise bei Industriegütern zurückzuführen ist. "Dieser güterseitige Disinflationsprozess könnte sich noch eine Weile fortsetzen", so Becker. Demgegenüber steht jedoch die hartnäckig hohe Dienstleistungspreisinflation, die im Juni bei 3,9 Prozent verharrte. Becker weist darauf hin, dass kräftige Lohnzuwächse ein besonderes Inflationsrisiko darstellen. Es bleibe abzuwarten, ob der hohe Lohndruck durch sinkende Gewinnmargen der Unternehmen abgefedert werden kann.

Trotz der hohen Kerninflation könnten sinkende Energiepreise und eine Beruhigung bei der Nahrungsmittelpreisinflation die Gesamtinflationsrate im Sommer vorübergehend unter die 2-Prozent-Marke drücken. Die mittelfristige Entwicklung hänge jedoch stark von den Dienstleistungspreisen ab. Zum Jahresende erwartet Becker eine Gesamtinflationsrate zwischen 2 und 2,5 Prozent.

Weitere Stimmen von Ökonomen

Der Inflationstrend bleibe abwärtsgerichtet, so Robert Greil, Chefökonom der Privatbank Merck Finck. Dies gilt sowohl für Deutschland als auch für den gesamten Euroraum. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent für die 20 Mitgliedsstaaten an.

Übrigens: Diese Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Das Ifo-Institut prognostiziert, dass Deutschland diese Marke bereits im Sommer unterschreiten könnte. "Die Inflationsrate dürfte ihren Rückgang langsam fortsetzen und im August erstmals seit März 2021 unter die Zwei-Prozent-Marke sinken", so Timo Wollmershäuser, Konjunkturchef des Ifo-Instituts. Laut dem Münchner Forschungsinstitut planen im Juni weniger Unternehmen als im Vormonat Preiserhöhungen, insbesondere in der Industrie und in konsumnahen Bereichen.

Diese Entwicklung könnte der EZB im weiteren Jahresverlauf Spielraum für Leitzinssenkungen verschaffen. An der Börse startet der DAX mit einem kräftigen Plus in die Börsenwoche.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 18.335PKT auf TTMzero (01. Juli 2024, 14:48 Uhr) gehandelt.