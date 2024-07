Dortmund (ots) - Dr. Thomas Becker ist neuer kaufmännischer Geschäftsführer der

Thyssengas GmbH. Er übernimmt die Ressorts Finanzen, Personal, IT und Einkauf.

Er folgt auf Jörg Kamphaus, der das Unternehmen nach 18 Jahren verlässt.



Dr. Becker stößt zu einem spannenden Zeitpunkt zum Unternehmen. Thyssengas

befindet sich an einem Wendepunkt: Statt Erdgas sollen künftig Wasserstoff und

andere grüne Gase durch die Leitungen fließen. Zu den zentralen

Herausforderungen für den neuen kaufmännischen Geschäftsführer gehören das

Management des Personalaufbaus und die Steuerung des internen

Veränderungsprozesses im Rahmen des Wasserstoff-Hochlaufs.





Hilko Schomerus, Aufsichtsratsvorsitzender der Thyssengas GmbH, betont: "Dr.Thomas Becker war als kaufmännischer Geschäftsführer zunächst der NCG und späterder THE als Marktgebietsverantwortlicher im deutschen Gasmarkt auch in denvergangenen Jahren eng mit den Themen der Branche verbunden. Wir freuen unssehr, dass wir mit ihm einen ausgewiesenen Experten gewinnen konnten, der überlangjährige Erfahrung in der Führung von Unternehmen der reguliertenEnergieversorgung verfügt."Dr. Thomas Becker zu seiner Berufung: "Thyssengas ist ein zukunftsorientiertesUnternehmen mit vielversprechenden Perspektiven - eins ist klar: Wir haben inden kommenden Jahren große Pläne. Unser Ziel ist es, die Transformation hin zuWasserstoff und anderen grünen Gasen erfolgreich zu gestalten. Gleichzeitig giltes, im Erdgasgeschäft unserem Versorgungsauftrag nachzukommen. Alskaufmännischer Geschäftsführer freue ich mich darauf, gemeinsam mit demThyssengas-Team das Unternehmen in eine grüne Zukunft zu führen und damit einenwesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung Deutschlands zu leisten."Dr. Thomas Becker ist seit 1996 in der Energiewirtschaft tätig und kennt auchdas Unternehmen Thyssengas bereits aus persönlicher Erfahrung. Nachverschiedenen Managementpositionen innerhalb des RWE-Konzerns stieß er 2004erstmals zu Thyssengas, wo er zuletzt als Prokurist unter anderem für dieUnternehmensentwicklung zuständig war. 2015 wechselte der promovierteBetriebswirt als kaufmännischer Geschäftsführer zu NetConnect Germany (NCG).Zuletzt war er drei Jahre als Chief Financial Officer und Mitglied derGeschäftsführung der neu gegründeten Trading Hub Europe (THE) tätig.Die aktuelle Thyssengas-Geschäftsführung besteht somit aus Dr. Thomas Gößmann,Vorsitzender der Geschäftsführung, und Dr. Thomas Becker, kaufmännischerGeschäftsführer.Über ThyssengasDie Thyssengas GmbH ist ein deutscher Fernleitungsnetzbetreiber. Hauptsitz desUnternehmens, das im Jahr 2021 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, istDortmund. Thyssengas betreibt ein rund 4.400 Kilometer langes Gasnetz - zumGroßteil in Nordrhein-Westfalen, einzelne Leitungen aber auch in Niedersachsen.Darüber werden sowohl nachgelagerte Verteilnetzbetreiber als auchIndustriebetriebe und Kraftwerke versorgt. Für die klimaneutrale Zukunft setztThyssengas auf den gasförmigen Energieträger Wasserstoff. Der DortmunderNetzbetreiber engagiert sich dazu in zahlreichen Initiativen. Gleichzeitiginvestiert er gezielt in die Umstellung seines Leitungssystems, um einenschnellen Wasserstoff-Hochlauf als Teil der Energiewende möglich zu machen. Ansieben Standorten im Netzgebiet beschäftigt das Unternehmen aktuell rund 460Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tendenz steigend.Pressekontakt:Peter AlexewiczUnternehmenskommunikation/Energiepolitikmailto:peter.alexewicz@thyssengas.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32019/5813369OTS: Thyssengas GmbH