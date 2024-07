Berlin (ots) - Mehr als 2,8 Millionen E-Paper verkaufen die deutschen Zeitungen

täglich, über 60 Prozent davon im regelmäßigen Abonnement. Damit ist inzwischen

fast jede vierte verkaufte Zeitung digital - Tendenz steigend. Der digitale

Auflagenzuwachs liegt bei rund acht Prozent pro Jahr. Fast jeder dritte

Bundesbürger (30 Prozent) nutzt mittlerweile E-Paper, wobei junge Menschen unter

30 Jahren (42 Prozent) und Personen mit hoher Bildung (39 Prozent) besonders

häufig zugreifen.



Was das E-Paper so beliebt macht und wie es konkret genutzt wird, zeigt die

jetzt vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und der

Zeitungsmarktforschung Gesellschaft (ZMG) gemeinsam vorgelegte Studie

"E-Paper-Qualitäten 2024".





Klassische Qualitäten kombiniert mit digitalem MehrwertEin zentraler Erfolgsfaktor ist die Kombination aus den Vorzügen der gedrucktenund der digitalen Welt. Während in den endlosen Weiten des Internets die nächsteNachricht immer nur einen Klick entfernt und das Surfen endlos ist, bietet dasE-Paper ein redaktionell kuratiertes Informationspaket. Das kommt an: ZweiDrittel der Leserinnen und Leser schätzen es besonders, dass ihnen das E-Paperalle wichtigen Informationen des Tages in einem abgeschlossenen, übersichtlichzusammengestellten Produkt liefert. Wie bei der Printzeitung vertiefen sich 54Prozent in die Lektüre, nehmen sich Zeit und lesen ausführlich, um danachzuverlässig über alles Wissenswerte informiert zu sein.Gleichzeitig bietet das E-Paper die Vorteile des Digitalen. Besonders honorierenLeserinnen und Leser, dass die digitale Ausgabe schneller verfügbar (83Prozent), einfacher zu bekommen (75 Prozent) und jederzeit und überall zur Handist (82 Prozent) - sogar am Urlaubsort (86 Prozent).Auch das Handling überzeugt: Sieben von zehn Nutzern bewerten es als praktisch,dass digitale Zeitungen für die spätere Lektüre gespeichert werden können,einfacher zu nutzen, mit anderen zu teilen und zu lesen sind. Vorlese- undSuchfunktionen sowie der Wegfall von Zeitungsstapeln im Haushalt sind weiterePluspunkte. Beim genutzten Endgerät dominiert das Smartphone mit 60 Prozent,gefolgt von Tablets (48 Prozent) und Laptop (43 Prozent). Ältere Leserbevorzugen größere Bildschirme, während die Jüngeren hauptsächlich auf dem Handylesen.Hohe Wertschätzung und praktischer NutzenDie hohe Wertschätzung für die Tageszeitung gilt auch für ihre digitaleVariante. Sie erfüllt ihre demokratische Funktion ebenso gut wie der Printtitel.Neun von zehn Lesern bewerten das Zeitungs-E-Paper als feste Größe in derRegion, das sie glaubwürdig und umfassend informiert, Missstände aufdeckt undein Sprachrohr für die Menschen in der Region ist.Auch digitale Werbeanzeigen schneiden gut ab: 78 Prozent nehmen sie alsglaubwürdig und zuverlässig wahr. Sie sind praktisch, weil sie auch im Geschäftimmer dabei sind (82 Prozent) und die Links zum Anbieter einen willkommenenMehrwert bieten (70 Prozent).Für die Studie "E-Paper-Qualitäten 2024" wurden im März 2024 2.000 Personenbefragt und 595 Vollinterviews mit E-Paper-Leserinnen und Lesern geführt. DieGrundgesamtheit umfasst deutschsprachige Internetnutzer ab 16 Jahren.Auf www.epaperqualitäten.de (http://www.xn--epaperqualitten-clb.de) stehen dieStudienergebnisse als animierte Infografiken und zum Download zur Verfügung.