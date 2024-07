USA ISM-Industriestimmung trübt sich überraschend ein Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juni überraschend verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 48,7 Punkten im Vormonat auf 48,5 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Analysten …