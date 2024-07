Anlass der Studie: Update

Wolftank sammelt weitere Umweltsanierungsaufträge ein

Wolftank hat heute weitere Großaufträge im Bereich der Umweltsanierung gemeldet.



Umweltsanierungsaufträge im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich: Mit Kuwait Petroleum Italia, die unter der Marke Q8 ein Netz von 3.000 Tankstellen in ganz Italien betreibt, wurde eine Verlängerung des Rahmenvertrags ab dem 1. Juli 2024 um weitere zwei Jahre vereinbart. Die Aktivitäten umfassen die laufende In-situ-Bodensanierung der Tankstellen, das Recycling und den Transport von kontaminierten Materialien und werden von den Tochtergesellschaften Wolftank Italy und Petroltecnica durchgeführt. Das Gesamtvolumen des Auftrags beläuft sich auf max. 7,7 Mio. EUR. Neben dem Q8-Vertrag wurde die Verlängerung eines Dreijahresvertrags von Petroltecnica mit der Sarlux-Raffinerie in Sarroch (Sardinien) über die Metallrückgewinnung und Entsorgung verbrauchter Katalysatoren erzielt. Dieser Auftrag im Wert von ca. 0,75 Mio. EUR betrifft das Recyclingwerk der Wolftank-Gruppe in Ostellato, wo die Katalysatoren vor der endgültigen Verwertung bei Eurecat in Frankreich verarbeitet werden. Gepaart mit dem vor wenigen Wochen bekannt gegebenen Folgeauftrag von Italiana Petroli SpA i.H.v. rund 6 Mio. EUR liegt das jüngst im Kerngeschäft der Umweltsanierung gemeldete Auftragsvolumen bei knapp 15 Mio. EUR. Im Rahmen des Vertrags mit Italiana Petroli ist Petroltecnica mit umfassenden Umweltdienstleistungen und Vor-Ort-Arbeiten an den Standorten des italienischen Mineralölunternehmens betraut, die u.a. die Überwachung, Kontrolle und Prüfung des Umweltzustands der Tankstellen sowie Umweltuntersuchungen, Sicherheitsbewertungen und ggf. Sanierungsmaßnahmen umfassen.

Einzigartiges Know-how: Die Auftragserfolge unterstreichen u.E. das starke Standing Wolftanks als Umweltspezialist und Lösungsanbieter für ganzheitliche Umweltkonzepte sowie die durch die mehrheitliche Übernahme von Petroltecnica noch hinzugewonnene Geschäftsdynamik. Insgesamt verfügt die Gruppe heute über drei Recyclinganlagen mit einer Gesamtkapazität von mehr als 500.000 Tonnen pro Jahr und einen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz aus über 6.500 Boden- und Grundwassersanierungsprojekten, dem Rückbau von 1.000 veralteten Tankstellen und der Sanierung von mehr als 2 Mio. Quadratmetern kontaminierter Fläche. Nicht zuletzt war Wolftank mittlerweile bei rund 1.300 Einsätzen im Rahmen von Umweltkatastrophen unterstützend tätig.



Prognosen untermauert: Vor dem Hintergrund des jüngsten Newsflows rechnen wir unverändert mit einer Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses im laufenden Jahr, zumal das umsatzseitig nach wie vor wichtigste Segment der Umweltdienstleistungen schon zum letzten Berichtstag Mitte Mai über einen Auftragsbestand von ca. 91 Mio. EUR verfügte (Gruppe: 158 Mio. EUR) und sich zuletzt überdurchschnittlich profitabel zeigte (EBITDA-Marge 2023: >10%). Wolftank selbst sieht sich in Reichweite einer Zielmarge von 15% für das Segment.



Fazit: Die erfolgreichen Vertragsverlängerungen und Folgeabschlüsse sind u.E. Ausdruck der hohen Ausführungsqualität Wolftanks sowie der starken Beziehungen zu diesen strategisch wichtigen Kunden. Dies sollte dem Unternehmen trotz des grundsätzlich projektlastigen Geschäftsmodells eine hohe Visibilität verleihen, sodass wir die Guidance bzw. unsere Prognosen weiterhin als realistisch erachten. Angesichts des hohen Upsides zu unserem DCF-basierten Kursziel von 20,00 EUR bestätigen wir das Rating 'Kaufen'.





