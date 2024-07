Riad, Saudi-Arabien / Duisburg, Deutschland / Oslo, Norwegen (ots) - MVW

Lechtenberg Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft GmbH, weltweit

führendes Beratungsunternehmen für die Produktion und Nutzung alternative

Brennstoffe für die Zement- und Kalkindustrie und Empower, einem führenden

Anbieter innovativer Rückverfolgbarkeitslösungen starten größtes Projekt für das

Recycling von Kunststoffabfällen aus dem Hausmüll im Königreich Saudi-Arabien.



Bewältigung der Herausforderungen der Abfallwirtschaft in Saudi-Arabien





Weltweit ist die Erzeugung von Kunststoffabfällen auf etwa 360 Millionen Tonnenpro Jahr gestiegen, wobei ein erheblicher Teil entweder auf Mülldeponien landetoder in die Umwelt gelangt. Saudi-Arabien spiegelt diese globale Herausforderungwider: Rund 17 Millionen Tonnen an Siedlungsabfällen fallen jährlich inSaudi-Arabien an, von denen 20 Prozent aus Kunststoff bestehen.Gemeinsam mit Saudi Investment Recycling, (SIRC), das im Königreich für dieAbfallwirtschaft im zuständige, und zu 100% dem Public Investment Fundzugehörige Unternehmen hat mit MVW Lechtenberg ein Joint Venture gegründet, dasSiedlungsabfälle sortieren, die recyclingfähigen Stoffe dem Recycling zuführtund nicht recyclingfähige Stoffe als umweltfreundliche Ersatzbrennstoffe für dielokale Zementindustrie aufbereitet.Durch die Verarbeitung von 3 Millionen Tonnen Siedlungsabfällen pro Jahr, vondenen 35 % in nachhaltige Ersatzbrennstoffe umgewandelt und 14 % recyceltwerden, wird das Projekt Abfälle von Deponien umleiten und in wertvollenBrennstoff für die Energieerzeugung umwandeln. Dieser Ansatz reduziert nicht nurDeponieabfälle, sondern senkt auch die Treibhausgasemissionen und unterstütztnachhaltige Energielösungen. Die geschätzte CO2-Emissionsreduktion beivollständiger Umsetzung des Projekts werden sich auf etwa 1.791.300 Tonnen proJahr belaufen.Mit der Blockchain Technologie von EMPOWER wird eine transparente Nachverfolgungund Verwaltung von Kunststoffabfällen von der Sammlung über das Recycling bishin zur Ersatzbrennstoffnutzung und aus recycelten Kunststoffen produzierteProdukte nachvollziehbar sein. In Echtzeit ermöglicht das System die Überwachungder Abfallwirtschaftsaktivitäten und liefert wertvolle Daten fürInteressengruppen wie Kommunen, Regierungen und Umweltorganisationen.Plastikgutschriften und wirtschaftliche AuswirkungenEine wichtige Innovation in diesem Projekt ist die Integration von PlasticCredits und Ersatzbrennstoffnutzung. Plastic Credits bieten Anreize für eineverantwortungsvolle Abfallentsorgung, indem sie finanzielle Belohnungen fürverifizierte Sammel- und Recyclingaktivitäten von Kunststoffabfällen bieten.Diese Gutschriften können gehandelt oder an Unternehmen verkauft werden, dieihren Plastik-Fußabdruck neutralisieren oder Umweltvorschriften einhalten und soeine Kreislaufwirtschaft fördern wollen.Plastic Credits werden dazu beitragen, die finanzielle Lücke zwischen den Kostenfür die Sammlung und Verarbeitung von Kunststoffabfällen und dem Marktpreis fürrecycelbare Materialien und RDF zu schließen. Durch die Bereitstellung einernachhaltigen Einnahmequelle werden diese Gutschriften die langfristigefinanzielle Tragfähigkeit dieser Abfallwirtschaftsinitiative sicherstellen undsie für Investoren und Interessengruppen attraktiver machen.Die Überprüfung dieser Gutschriften basiert auf demGPx-Rückverfolgbarkeitsstandard, der von der GPN Corporation als Mitglied desInternational Green Purchasing Network (IGPN) entwickelt wurde. Dieser Standardgewährleistet ein hohes Maß an Transparenz, Rückverfolgbarkeit undRechenschaftspflicht, die für den Aufbau von Vertrauen und die Sicherung derBeteiligung verschiedener Interessengruppen von entscheidender Bedeutung sind.Über die MVW Lechtenberg GmbHMVW Lechtenberg Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft GmbH ist eindeutsches Beratungsunternehmen auf dem Gebiet der effizienten und nachhaltigenNutzung alternativer Brennstoffe, das sich auf die Projektentwicklung in denBereichen Abfallwirtschaft und Recycling spezialisiert hat. Mit langjährigerErfahrung in internationalen Projekten setzt sich die MVW Lechtenberg GmbH fürnachhaltige Praktiken und innovative Lösungen in der Abfallwirtschaft ein.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.lechtenberg-partner.deÜber EmpowerEmpower ist ein norwegisches Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen zurRückverfolgbarkeit von Lieferketten spezialisiert hat. Mit dem Fokus aufNachhaltigkeit und Transparenz hilft die innovative Plattform von EmpowerUnternehmen und Organisationen, Abfall effizienter und verantwortungsbewussterzu verwalten.