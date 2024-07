Einbruch voraus US-Aktien droht Rückgang um über 30 Prozent in bevorstehender Rezession Der aktuelle Optimismus an den Börsen ist völlig übertrieben, da ein Abschwung unmittelbar bevorsteht, warnen die Experten von BCA. Wie sich Anleger absichern können und was sie lieber abstoßen sollten.