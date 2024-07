Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklungen: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Vergleich** Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 18.295,40 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,27%. Auch der MDAX kann zulegen und steht bei 25.258,29 Punkten, was einem Anstieg von 0,17% entspricht. Besonders stark zeigt sich der SDAX, der mit einem Plus von 0,81% auf 14.425,74 Punkte klettert. Im Gegensatz dazu steht der TecDAX unter Druck und verliert 0,63%, womit er aktuell bei 3.308,47 Punkten notiert. Diese negative Entwicklung hebt sich deutlich von den anderen deutschen Indizes ab. Ein Blick auf die US-amerikanischen Märkte zeigt ebenfalls unterschiedliche Tendenzen. Der Dow Jones Industrial Average steht bei 39.136,75 Punkten und kann ein leichtes Plus von 0,11% verbuchen. Der S&P 500 hingegen bleibt unverändert bei 5.460,24 Punkten. Zusammengefasst zeigen die deutschen Indizes überwiegend positive Entwicklungen, angeführt vom SDAX, während der TecDAX als einziger im Minus notiert.Die US-Märkte präsentieren sich stabil, mit einem leichten Plus beim Dow Jones und einer unveränderten Lage beim S&P 500.Die Topwerte im DAX waren Zalando mit einem Anstieg von 4.71%, gefolgt von Commerzbank mit 3.14% und Deutsche Bank mit 2.54%.Die Flopwerte im DAX waren SAP mit einem Rückgang von -1.89%, Merck mit -1.91% und Sartorius Vz. mit -3.06%.Die Topwerte im MDAX waren HelloFresh mit einem Anstieg von 6.68%, gefolgt von Aurubis mit 5.39% und Befesa mit 4.19%.Die Flopwerte im MDAX waren AIXTRON mit einem Rückgang von -1.91%, Redcare Pharmacy mit -2.11% und Bechtle mit -6.51%.Die Topwerte im SDAX waren mutares mit einem Anstieg von 7.25%, gefolgt von AUTO1 Group mit 4.11% und RENK Group mit 3.84%.Die Flopwerte im SDAX waren ADTRAN Holdings mit einem Rückgang von -2.09%, Adtran Networks mit -2.22% und Elmos Semiconductor mit -3.15%.Die Topwerte im TecDAX waren TeamViewer mit einem Anstieg von 2.91%, gefolgt von HENSOLDT mit 2.15% und SUESS MicroTec mit 2.11%.Die Flopwerte im TecDAX waren Sartorius Vz. mit einem Rückgang von -3.06%, Elmos Semiconductor mit -3.15% und Bechtle mit -6.51%.Die Topwerte im Dow Jones waren Merck & Co mit einem Anstieg von 3.58%, gefolgt von Apple mit 2.12% und Boeing mit 1.98%.Die Flopwerte im Dow Jones waren McDonald's mit einem Rückgang von -1.53%, 3M mit -1.68% und The Home Depot mit -2.09%.Die Topwerte im S&P 500 waren Tesla mit einem Anstieg von 6.42%, gefolgt von Merck & Co mit 3.58% und Ceridian HCM Holding mit 2.78%.Die Flopwerte im S&P 500 waren Simon Property Group mit einem Rückgang von -3.47%, O'Reilly Automotive mit -3.68% und Advanced Micro Devices mit -3.69%.