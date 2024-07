Seite 2 ► Seite 1 von 3

Münster (ots) - Angesichts eines schwachen Marktumfeldes und schwierigerRahmenbedingungen auf dem deutschen Kernmarkt verstärkt derIndustriegase-Produzent und Kraftstoffe- und Energieanbieter Westfalen seineAktivitäten in den europäischen Nachbarländern. Um den Hochlauf von grünemWasserstoff im eigenen Portfolio zu beschleunigen, wird die Unternehmensgruppeihren ersten Elektrolyseur nun in Frankreich realisieren. Auch im BereichIndustriegase steigt das Engagement außerhalb des deutschen Marktes - so wirdWestfalen unter anderem in ein neues Abfüllwerk in Österreich investieren unddie Kapazität eines Werks in der Schweiz nahezu verdoppeln. Rückenwind für dieInvestitionen gibt das abgelaufene Geschäftsjahr 2023, das das Unternehmen trotzaller aktuellen Einflüsse mit dem höchsten Gewinn der Geschichte abschloss."Das macht deutlich: Wir verfügen in vielen Bereichen über das richtigeGeschäftsmodell - gerade auch im Hinblick auf unsere beschlossene grüneTransformation und den schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energien und dasHineinwachsen in neue, nachhaltige Geschäfte", zeigte sich derVorstandsvorsitzende der Westfalen-Gruppe, Dr. Thomas Perkmann, sehr zufriedenmit dem abgelaufenen Geschäftsjahr bei der Präsentation der Geschäftszahlen amheutigen Montag (01. Juli 2024) am Unternehmenssitz in Münster. "Im Vorausblickauf unsere Westfalen-Vision 2030 wird das Geschäft mit nachhaltigen Produktenund Lösungen zunehmend wichtiger - und dies über alle Bereiche hinweg: Vonstrombasierter Wärme über umweltfreundliche Flaschengase und E-Mobilität bis hinzu Wasserstoff."Rahmenbedingungen verzögern Wasserstoff-Hochlauf - Mittelstand benachteiligt"Doch die volatilen Rahmenbedingungen - insbesondere in Deutschland - spiegelnsich mittlerweile auch in der Geschäftsentwicklung wider", erklärt derVorstandsvorsitzende. So verzögern sich beispielsweise im deutschen Kernmarktviele Pläne für den Wasserstoff-Hochlauf, auf den das Unternehmen gesetzt hatte,oder sie lassen sich überhaupt nicht mehr so umsetzen wie geplant. "Das Urteildes Karlsruher Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds KTFhat natürlich Spuren in der gesamten Branche hinterlassen. Zusagen zuFörderbescheiden galten einfach von heute auf morgen nicht mehr. So kann man alsUnternehmen schwer planen", betonte Perkmann."Dagegen sehen wir, dass die europäischen Nachbarländer ihreWasserstoff-Bemühungen deutlich beschleunigen. Dem können wir uns auch alseuropäisch ausgerichtetes Unternehmen schwer entziehen", erläuterte derWestfalen-CEO die aktuellen Investitionsentscheidungen und ergänzt, dass auch